Sophie and The Giants: chi sono e origini/ Presenti all’Eurovision 2022 alla prima semifinale

Chi sono Sophie and The Giant: origini e componenti del gruppo presente tra gli ospiti Eurovision 2022

Sophie and The Giants, artista da oltre 26mila follower su Instagram sarà presente, alla serata del 10 maggio, all’Eurovision 2022. Sophie and The Giants, o abbreviato ‘SATG‘ è un gruppo musicale britannico fondato nel 2015 a Sheffield. Il gruppo nasce da un’idea della cantante Sophie Scott. Inizialmente ad affiancarla ci sono alcuni amici musicisti a livello amatoriale, che in seguito lasciano la formazione e a cui nella primavera del 2017 subentrano il batterista Chris Hill, il bassista Bailey Stapledon e il chitarrista Toby Holmes, tutti studenti di educazione musicale al Guildford Music College, nel Surrey. Terminati gli studi, i quattro si trasferiscono a Sheffield. Iniziando ad esibirsi dal vivo proponendo cover di ‘Supertramp e Chris Isaak’ insieme a brani inediti.

Nell’aprile del 2018 i Sophie and The Giants pubblicano il loro primo singolo ‘Monsters’ e nell’ottobre dello stesso anno pubblicano il loro primo EP, intitolato ‘Adolescence’, che raccoglie i successivi inediti Bulldog, Space Girl e Waste My Air. Nel giro di un anno, il 2019, ‘Adolescence’ raccoglie più di 10 milioni di stream su Internet. Per promuoverlo, i SATG si esibiscono anche per la BBC. Il 15 marzo 2019 pubblicano il singolo inedito ‘The Light’, che viene utilizzato nei trailer del videogioco della ‘Codemasters Grid’. La canzone viene anche scelta per le pubblicità della ‘Vodafone’ in Germania.

Sophie and The Giants: accompagnerà ‘Dardust’, uno tra i più grandi produttori artistici

L’estate del 2019 vede anche un cambio nella formazione per i Sophie and The Giants, con l’ingresso di Antonia Pooles al basso in sostituzione di Stapledon. Il 16 agosto viene pubblicato un altro singolo inedito, intitolato ‘Break the Silence’, seguito a inizio novembre da ‘Runaway’, mentre a dicembre i SATG si esibiscono nuovamente per la BBC. Successivamente il gruppo collabora con il DJ tedesco Purple Disco Machine al brano ‘Hypnotized’, pubblicato l’8 aprile 2020. Hypnotized riscuote enorme successo in tutta Europa, soprattutto in Italia, dove ottiene il quadruplo disco di platino. Il 18 giugno esce in Italia il brano ‘Falene’ in collaborazione con il cantante italiano Michele Bravi. Il 12 novembre 2021 viene pubblicato il singolo ‘Golden Nights’, con la collaborazione dei DJ producer italiani Benny Benassi, Dardust e Astrality. Il 4 febbraio Sophie si esibisce al Festival di Sanremo in occasione della serata dedicata alle cover, affiancando Le Vibrazioni in ‘Live and Let Die’.

La sera del 10 maggio, nel corso della prima semifinale, potremmo ascoltare i Sophie and The Giants alla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Sophie and The Giants accompagneranno Dardust (insieme a Benny Benassi) produttore artistico tra i più richiesti del momento, insieme alla direttrice d’orchestra Sylvia Catasta. Il palco dell’Eurovision, presso il Pala Olimpico di Torino, si trasformerà in una gigantesca discoteca, dove si potranno ascoltare i più grandi successi della dance italiana. La 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest sarà trasmessa in onda su Rai 1 il 10 e il 12 Maggio per le semifinali e il 14 Maggio con l’attesissima finale.













