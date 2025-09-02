Chi sono i Sophie and the Giants, un progetto musicale nato nel Regno Unito nel 2015? Il grande successo è arrivato poi durante la pandemia

Il progetto musicale di Sophie and the Giants nasce nel 2015 dalla cantante, che al college insieme agli amici con i quali si esibiva solitamente ha deciso di formare la band. Nel 2017 Sophie ha portato a bordo della band altri amici del college: si tratta di Chris Hill, batterista, Bailey Stapledon, bassista e Toby Holmes, chitarrista. Desiderosa di fare musica a livello professionale e concentrarsi esclusivamente su quello, la band si è trasferita e Sheffield, fino a pubblicare i primi album. Il grande successo è arrivato però nel 2020 con “Hypnotized” che ha ottenuto una popolarità enorme, nonostante fosse un periodo particolarmente complesso nel quale per via della pandemia, tutti erano chiusi in casa, senza possibilità di ascoltare musica dal vivo.

Sophie and the Giant, il successo durante la pandemia

Parlando del percorso nel mondo della musica dei Sophie and the Giants, la giovane cantante ha rivelato: “Volevamo fare musica tutto il tempo, senza distrazioni, così ci siamo trasferiti. Dopo qualche anno in tour in giro per l’Europa, è arrivata la pandemia: proprio in quel periodo tutto è cambiato con Hypnotized, ed è stato strano perché eravamo chiusi in casa, quindi abbiamo vissuto il successo in maniera particolare. Non ho avuto modo di vivere la dimensione del pubblico, né sentire la gente cantare la nostra hit, ma ho sentito il calore dei fan tramite i social media”.

Sophie Louise Scott, nella stessa intervista ha raccontato anche come è nato il nome della band: “Il nome nasce quando eravamo al college. Suonavamo molto durante le lezioni e le persone erano molto più alte di me, perché io sono molto bassa. Così dovevamo trovare un nome ed era nata l’abitudine di chiamarci Sophie and the Giants. Quindi il nome è stato chiaro da subito. Mi piace molto questo nome perché vogliamo che le persone con la musica si sentano giganti”.