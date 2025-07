Sophie and the Giants, chi sono: l'esperimento musicale nato nel 2015 su idea della giovane artista britannica Sophie Scott. Il legame con l'Italia

Ambizioso progetto musicale, Sophie and the Giants nasce dall’idea di Sophie Loyise Scott, cantautrice britannica che nel 2015 ha cominciato ad esibirsi con il nome d’arte prescelto dando l’idea di una band. Band che, inizialmente, era formata da lei e musicisti dilettanti. Nel 2017, due anni dopo il lancio del gruppo, Sophie ha scelto di affidarsi a musicisti professionisti, in modo tale da “prendere le cose più seriamente”. Nel 2018 l’artista si è trasferita a Sheffield con la sua band, pubblicando il loro primo singolo, “Monsters”, seguito da album e singoli diversi che hanno ottenuto un importante successo, tanto da portare Sophie and the Giants ad esibirsi in tutta la Gran Bretagna in diversi concerti e festival.

Nel 2022 Sophie ha deciso di intraprendere un tour europeo insieme ad un DJ, mentre l’anno successivo ha pubblicato una canzone dance, “DNA”, in collaborazione con MEARSY, certificata disco d’oro. Uno dei brani di maggior successo dei Sophie and the Giants è “Hypnotized”, realizzato con il DJ tedesco Purple Disco Machine: una canzone che ha ottenuto cinque dischi di platino, venendo trasmessa dalle radio di tutto il mondo.

Sophie and the Giants, il legame con l’Italia

Nel 2021 i Sophie and the Giants hanno collaborato con Michele Bravi alla realizzazione del brano “Falene” che ha visto l’artista britannica cantare in italiano. Una canzone certificata disco d’oro. Più avanti Sophie Loyise Scott ha collaborato anche con Benny Benassi e Durdust: con loro si è esibita anche sul palco dell’Eurovision Song Contest in Italia. Inoltre, sempre in Italia, è stata ospite del Festival di Sanremo nella serata delle cover al fianco de Le Vibrazioni. Un rapporto saldo, dunque, quello di Sophie and the Giants con l’Italia, Paese nel quale il progetto della giovane artista ha ottenuto un grande successo: i brani della band risultano tra i più ascoltati della musica estera.