Tutto su Sophie Bertocchi e la malattia

Sophie Bertocchi è una ragazza la depressione grazie all’aiuto del suo cane e all’adozione della pet therapy. La sua storia è diventata popolare quando Sophie ha scelto di presentarsi sul palco di Tu sì que vales per esibirsi insieme alla propria cagnolina che è diventata la sua spalla e per raccontare la sua storia. Sophie è nata nel 1997 e vive a Rimini. Dopo aver frequentato la Geneva High School e il Liceo Scientifico, si è laureata in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Torino e, successivamente, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Biomedica presso la TU Delft.

La prima crisi depressiva si è presentata nel 2018 e da quel momento la vita di Sophie è cambiata. A raccontarlo è stata la stessa Bertocchi che, sul proprio profilo Instagram seguito da 55mila followers, ha pubblicato una foto della sua cagnolini insieme a Maria De Filippi a Tu sì que vales scrivendo: “Ottobre… La mia prima crisi depressiva è stata proprio nell’ottobre 2018 e da quel momento, questo mese è sempre stato difficile, ma quest’anno è stato diverso”.

Le parole di Sophie Bertocchi sulla malattia

«Prima la mia vita era un susseguirsi di ricoveri, letti bianchi e dolore, tanto dolore. Il letto mi intrappolava. Tutta la mia vita era stravolta: le amicizie, le relazioni, lo studio, il lavoro. Ogni cosa, non ce la facevo più. Poi è arrivata la diagnosi: disturbo di personalità borderline. Dopo è arrivata lei», le parole di Sophie Bertocchi sul palco del talent show di canale 5.

Sophie ha ripreso in mano la propria vita grazie alla sua cagnolina Rose e alla pet therapy di cui ha cominciato a parlare sottolineando quanto sia importante avere un animale che ti riempie d’amore e ti aiuta nelle attività quotidiane quando non si sta bene. «Semplicemente scodinzolando mi chiede attenzioni, cure e mi responsabilizza. Ma soprattutto mi aiuta a superare le crisi, mi porta i medicinali, abbaia costringendomi ad alzarmi dal letto, che prima mi avere inchiodata, facendomi sentire amata incondizionatamente», le sue parole.

