Sophie Codegoni/ “Alessandro Basciano? Con te condividerò la mia vita”

Sophie Codegoni presto mamma: a Verissimo parla della prima gravidanza

Sophie Codegoni ospite di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la sua prima maternità. La ex gieffina, infatti, + al settimo cielo per la sua prima gravidanza con il compagno Alessandro Basciano conosciuto proprio durante la sua esperienza televisiva all’interno della casa più spiata d’Italia. Pochi mesi fa, prima della bella notizia, la ex tronista di Uomini e Donne intervistata dal settimanale Chi non aveva escluso minimamente la possibilità di diventare mamma: “da sempre ho sentito di essere portata a fare la mammaMio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente, mia madre mi ha avuto da giovanissima e io tra due anni al massimo voglio fare un figlio. Con Ale ne stiamo parlando”.

Detto fatto verrebbe da dire, visto che in questi giorni la coppia ha annunciato tramite i social l’arrivo del primo figlio. A corredo della bella notizia, Sophie e Alessandro hanno mostrato anche l’immagine della prima ecografia. ” E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita”” – ha scritto Sophie.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori

Non solo, Sophie Codegoni ha proseguito il suo lunghissimo messaggio social parlando anche della bellissima storia d’amore con Alessandro Basciano.

“Mille avversità..mille ostacoli..sembrava che tutto fosse contro di noi .. ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione … quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire…. la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare” – ha detto la ex tronista di Uomini e Donne che tra nove mesi accoglierà tra le sue braccia il primo tanto desiderato figlio!

