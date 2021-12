Sophie Codegoni “Alessandro Basciano nudo in confessionale”/ “Torno dal mio dj…”

Come da tradizione, il sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di divertimento ed anche questa settimana, alla vigilia della nuova puntata, non sono mancati i momenti di festa con la presenza delle new entry. Sophie Codegoni, proprio in questo frangente si è ritrovata sul malgrado protagonista di un “incidente hot” in confessionale che ha coinvolto anche il neo arrivato Alessandro Basciano.

Durante il party in giardino, l’ex tronista si è confidata con Giacomo Urtis raccontando a quest’ultimo cosa le fosse capitato poco prima in confessionale, dove a suo dire avrebbe trovato Alessandro nudo. “Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nudo”, ha svelato all’amico tra un ballo ed un altro. Secondo alcuni utenti del web che si sono ritrovati a commentare l’episodio narrato da Sophie, “l’incontro a luci rosse” non sarebbe stato del tutto casuale ma potrebbe esserci dietro lo zampino degli autori con l’intento di smuovere le acque tra la bella ex tronista e Gianmaria e puntare ad un nuovo presunto “triangolo” in Casa.

Sophie Codegoni e l’incontro a luci rosse con Alessandro Basciano, ma lei…

Durante lo scambio di confidenze tra Sophie Codegoni ed il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis, inoltre, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha proseguito aggiungendo: “Come ti sembra questo dj? Non professionale? Lui faceva le battute e io ho detto: “Vabbè, torno dal mio dj che non sei tu” e me ne sono andata”. Il riferimento è ovviamente all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e le parole di Sophie avrebbero fatto impazzire i fan della coppia che continua a conoscersi tra alti e bassi.

Nel frattempo Alessandro Basciano si sarebbe convinto sempre di più che a Sophie potrebbe interessare ma al tempo stesso si sarebbe avvicinato anche a Soleil Sorge, tanto da dormire avvinghiati e tentare in più occasioni un ulteriore avvicinamento al punto da scatenare le gelosie di Alex Belli fuori dalla Casa del GF Vip, il quale avrebbe già tacciato l’ex corteggiatore come un “copia incolla” dell’originale con una frecciatina via Twitter.





