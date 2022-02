Sophie Codegoni “Alex Belli? Sarà ricordato per le corna messe”/ E fa una previsioni su Delia…

Sophie Codegoni contro Alex Belli “Non sta facendo una bella figura”

Sophie Codegoni nelle scorse ore è tornata a parlare dell’ex concorrente (pronto al grande ritorno) del Grande Fratello Vip, Alex Belli. Chiacchierando con Nathalie Caldonazzo l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Lui non sta facendo una bella figura, non è una fama che ti porti nel tempo. Questo é un momento dove mediaticamente tu sei pazzesco, sei fortissimo, stai facendo un boom, ma tra 2 mesi che è tutto finito arrivederci, non verrà ricordato bene…”. La showgirl d’altro canto ha aggiunto: “Tra due mesi? Ma anche prima… rimarrai sempre quello che ha messo le corna. Il boom lo fai quando fai qualcosa di artisticamente forte. Tu sei qui a fare che? Tanto appena finisce il GF Vip inizia l’Isola”. Insomma Alex Belli non sembra convincere tutti i suoi ex e nuovi co-inquilini. Il suo ritorno sarà meno avvincente del suo inizio?

Sophie Codegoni prevede il ritorno di fiamma tra Alex Belli e Delia Duran

Tra pochi giorni Alex Belli tornerà clamorosamente nella casa del Grande Fratello VIP. La domanda “sorge” spontanea: quale delle sue due innamorate proverà a riconquistare? Delia Duran o Soleil Stasi? Alcune concorrenti però sembrano però non apprezzare la possibilità di un suo eventuale ritorno, ormai annusato puntata dopo puntata. In una delle loro chiacchierata Sophie Codegoni e Nathalie Caldonazzo hanno espresso parole dure nei suoi confronti. La romagnola: “Già adesso con l’aereo ha iniziato (Alex)”. Nathalie Caldonazzo l’ha corretta: “Ma da mo che lo doveva mandare”. Sophie Codegoni ha quindi sentenziato: “Lui non fa mai niente a a caso. Aereo, poi entra dentro e glielo dimostra. Si rimettono insieme”. La concorrente più giovane del GF VIP ha già previsto tutto?

