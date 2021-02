Sophie Codegoni annuncia la scelta a Uomini e Donne?/ Attesa per la registrazione…

Sale l’attesa per le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi. Dopo la scelta di Davide Donadei che ha lasciato lo studio del programma di Maria De Filippi scegliendo Chiara Rabbi, il pubblico attende di conoscere la data della scelta di Sophie Codegoni. Anche per la giovane e bellissima tronista, infatti, si sta avvicinando il momento fatidico. L’avventura di Sophie, esattamente come quella di Davide, è cominciata lo scorso gennaio. Dopo un lungo percorso fatto di diverse conoscenze, la Codegoni ha deciso di eliminare tutti i suoi corteggiatori continuando a conoscere solo Matteo e Giorgio. La scelta, dunque, avverrà tra i due prestanti corteggiatori che, pur essendo molto diversi tra loro sia fisicamente che caratterialmente, hanno conquistato le attenzioni di Sophie che ha più volte ribadito di volere al proprio fianco un uomo che le sappia tener testa. Chi sarà il prescelto?

SOPHIE CODEGONI TRA MATTEO E GIORGIO

Per Sophie Codegoni non sarà facile scegliere tra il timido Matteo che, esterna dopo esterna, è riuscito a lasciarsi andare conquistando il cuore del pubblico di Uomini e Donne, ma anche Sophie che non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei suoi confronti. Matteo, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha ammesso che la sua risposta, qualora dovesse essere la scelta di Sophie, sarà sicuramente un sì. Discorso diverso, invece, per Giorgio che, pur essendo tornato alla corte della tronista dopo una discussione, al magazine ufficiale del dating show di canale 5, ha spiegato di essere molto deluso. Giorgio, dunque, potrebbe essere un no? In attesa di scoprirlo, i fans di Uomini e Donne sperano di conoscere la data della scelta già oggi.



