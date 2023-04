Sophie Codegoni arrabbiata con Basciano/ “Mi ha fatto un torto terribile…”

Sophie Codegoni delusa da Alessandro Basciano: cosa è successo?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto diventeranno genitori. La nascita di Celine, questo il nome che hanno scelto per la loro bambina, è prevista per il mese di aprile. Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso una storia Instagram in cui dice di aver subito un torto – “le corna” – dal fidanzato:

Sophie Codegoni, milione di follower Instagram/ Soleil Sorge provoca: "Anomalia"

“Comunque non vi ho raccontato che stanotte ho fatto un incubo dove Basciano mi ha fatto un torto terribile e quindi è tutta la mattina che sono frastornata, arrabbiata e delusa da lui. Il fatto è che io so che era un incubo, però, era talmente realistico che mi sembrava di essere lì. Infatti, mi sono svegliata che stavo male e l’ho guardato malissimo. Non riesco a parlargli”, ha raccontato Sophie, mentre al suo fianco Basciano si lamentava che stesse ancora raccontato questa storia. “Oltre che le sue responsabilità deve prendersi anche quelle dei miei sogni”, ha concluso la ragazza.

Sophie Codegoni frecciata a Soleil Sorge per i costumi/ Lei replica sui social

Sophie Codegoni delusa da Alessandro Basciano: cosa è successo?

Nella storia successiva Sophie Codegoni ha postato alcune risposte delle sue follower: “No va be è successo anche a me questa notte, mi sono svegliata stamattina arrabbiatissima con mio marito”. La ex gieffina ha così commentato il messaggio della fan: “Tutte così siamo, se vi faccio vedere cosa gli ho scritto appena si è svegliato, vi faccio volare”. La Codegoni però non ha condiviso il messaggio che ha mandato al fidanzato Alessandro Basciano, ma un video che mostra un tenero disegno fatto da Nicolò – figlio di Basciano – dedicato al papà, a Sophie (anche se il bambino ha scritto Sofia), alla futura sorellina Celine e al cagnolino Bibi.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni, frecciatina a Soleil Sorge/ "Non sapevo che avesse inventato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA