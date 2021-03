Sophie Codegoni: “Aspetto il ti amo di Matteo Ranieri”/ “Dopo Uomini e Donne…”

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono felici insieme. Dopo la scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatori si stanno conoscendo realmente e ciò che è nato nello studio del programma di Maria De Filippi sta diventando sempre più importante. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Sophie e Matteo svelano i segreti della loro felicità. Nel loro futuro ci sono tanti progetti importanti, ma per il momento, preferiscono procedere a piccoli passi.

«Stiamo cercando di pianificare il nostro tempo. Matteo è meno preoccupato di me, mentre io vorrei trovare il modo per averlo vicino, senza dover programmare ogni incontro e fare i conti con le attese. Non ho mai avuto una relazione a distanza, quindi sto cercando di invitarlo il più possibile a Milano, in attesa di avere una casa mia e di poterlo ospitare senza dover andare entrambi in albergo. Per il momento ci vedremo soprattutto nei week end, ma l’intento è quello di avvicinarci di più», ha raccontato Sophie che conferma di essere felice della scelta fatta al punto da avergli presentato già amici e famiglia. L’ex tronista, invece, non ha ancora conosciuto la famiglia di Matteo, ma conta di farlo presto.

SOPHIE CODEGONI E MATTEO RANIERI: “TANTA COMPLICITA’ TRA NOI”

Esattamente come Sophie Codegoni, anche Matteo Ranieri confessa di essere davvero felice del rapporto con la fidanzata. L’ex corteggiatrice ammette di aver sempre creduto di poter essere la scelta aggiungendo che ciò che sta vivendo rispecchia ciò che aveva immaginato durante il periodo del corteggiamento. «Più che come me lo aspettavo, è come speravo che fosse. Speravo di poter stare così bene, a partire da ciò che provo quando siamo lontani, dalla fiducia e da tante altre piccole cose. Stanno venendo fuori i lati dei nostri caratteri più nascosti, e anche quel pizzico di gelosia che fa parte dei rapporti. Sono molto contento della bella complicità che c’è tra di noi», dice l’ex corteggiatore. Sophie e Matteo, per ora, non si lasciato andare a parole importanti. L’ex tronista, tuttavia, scherza e lancia un messaggio al fidanzato: «lo ho il cuore a duemila. Ci piacciamo tanto, siamo complici e sono sempre più convinta della mia scelta. Adesso aspetto solo il “ti amo” di Matteo (ride)»., conclude.



