Sophie Codegoni attacca Jessica: “Mi hai lasciata nella mer*a”/ “Sarò più egoista…”

Scontro nella notte al Grande Fratello Vip 2021 tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Il motivo dello scontro è la scelta di Jessica nella catena di salvataggio. Durante la quarantaseiesima puntata del reality show, per decidere i candidati alla seconda eliminazione che ha portato all’addio di Antonio Medugno, c’è stata una catena di salvataggio. Jessica Selassiè è stata salvata da Barù che, a sua volta, era stato salvato da Giucas Casella. Jessica si è così ritrovata a scegliere chi salvare tra Sophie Codegoni, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Tre persone per lei importanti e tra le quali è stato difficile scegliere.

Mamma Lulù e Jessica Selassié/ Tensione tra sorelle al GF Vip: lettera in arrivo?

Jessica che, nella scorsa puntata aveva scelto di salvare Sophie, ieri sera, ha deciso di risparmiare ancora un televoto a Miriana Trevisan salvando proprio quest’ultima. Una scelta che non è piaciuta a Soleil Sorge che ha nominato Jessica anche per questo motivo. Dopo la puntata, Sophie che sembrava aver capito la scelta della Selassiè, si è scontrata con quest’ultima esprimendo la sua delusione.

Gf vip, Soleil Sorge emarginata dal gruppo/ Lacrime in sauna

Sophie Codegoni e Jessica Selassiè: scontro per la catena di salvataggio

Mentre Jessica era nella camera da letto arancione insieme alla sorella Lulù e a Miriana Trevisan, Sophie Codegoni ha deciso di raggiungerla esprimendo la propria amarezza per non essere stata salvata dalla persona che, insieme a Lulù, è la sua migliore amica nella casa.

“Sapevi benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto Manila e io rimanevo nella mer*a” – sbotta Sophie. “Io non l’avrei mai fatto. Ci siamo dette chiaramente che ci saremmo salvate sempre a spada tratta. Non ce l’ho con voi, amiche come prima, siamo tranquille. Sicuramente sarò molto più egoista ed evitiamo di dire che siamo tutti sorelline, nipotine e parenti perchè non lo siamo”, conclude l’ex tronista.

Jessica Selassiè vs Barù Gaetani "Non mi rompere le pa*le."/ "Non te lo ha mai detto nessuno? Te lo dico io"





© RIPRODUZIONE RISERVATA