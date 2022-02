Sophie Codegoni attacca Kabir “Grande stratega”/ “Non siamo in un resort!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a discutere dello scontro che c’è stato tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi per la nomination da lei fatta all’attore. “Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive”, ha detto infatti l’attore alla Nazzaro ieri, che ha replicato giustificandosi “Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva”. Manila ha accusato parecchio il colpo, tanto da sfogarsi successivamente con Miriana e Lulù e tornare a parlarne anche questa mattina in giardino con Sophie e Barù.

Alessandro Basciano tuona contro Sophie "chi sta con me non fa certe cose"/ Nuova lite GF VIP

Anche la Codegoni si è allora detta infastidita dalla reazione di Kabir: “A volte da Kabir, essendo un uomo così saggio, non mi aspetto che se la prenda per alcune cose come le Nomination”, sottolineando quindi che “Non siamo in un resort”.

Manila e Sophie criticano Kabir al Grande Fratello Vip: “Grandissimo stratega”

A prendere le difese di Kabir ci ha pensato Barù: “Lui non si aspetta niente da nessuno”, ha infatti dichiarato, rispondendo a Manila e Sophie. Le due, d’altronde, hanno ribadito le loro difficoltà ad avere un confronto con lui, cosa che Barù ha così commentato: “Anche io non ci entro in conversazione facilmente” spiegando che spesso per entrare in sintonia con lui è necessario un po’ di sforzo. Parlando della nomination e della possibilità che Kabir possa rimanere in Casa, i tre si sono chiesti chi potesse allora nominare l’attore: “Nomina me perché ha detto a delle persone di stare attente a me” ha dichiarato Manila, certa che quanto le è stato riferito sia vero. “Io penso che Kabir sia un bravissimo giocatore e un bravissimo stratega” ha allora concluso Sophie.

Valeria Pasciuti contro Jessica Selassiè/ La mamma di Sophie: "Se fosse un'amica..."

LEGGI ANCHE:

Alessandro Basciano "dichiarazione d’amore" da Sophie Codegoni/ Lei: "ero ubriaca!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA