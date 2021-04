Sophie Codegoni: “Aveva un altro durante il trono”/ Lei nega: Esiste l’amicizia…”

Scoppia il caos intorno a Sophie Codegoni per alcune, presunte segnalazioni che avrebbero ricevuto gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza secondo i quali, durante il percorso dul trono di Uomini e Donne, Sophie avrebbe frequentato un ragazzo diverso dai suoi corteggiatori Matteo Ranieri che ha poi scelto e con cui la storia è finita e Giorgio Di Bonaventura. “Aveva un altro quando era sul trono”, ha scritto Deianira in alcune Ig Stories. La Marzano, poi, ha aggiunto che sia lei che Amedeo Venza sono sarebbero sicuri che Sophie “durante il trono frequentava e stava con un’altra persona”. Secondo quanto raccontato da Deianira, pare che questo ragazzo avrebbe voluto partecipare a Uomini e Donne, ma di non averlo fatto perchè, ormai, Sophie aveva un percorso avviato con Matteo. Stando a quanto raccontato da Deianira, questo ragazzo lavorerebbe nel tabacchino che si trova nelle vicinanze del luogo in cui la Codegoni ha alloggiato durante il trono di Uomini e Donne.

LA REPLICA DI SOPHIE CODEGONI

Le segnalazioni riportate da Deianira Marzano e Amedeo Venza sono state prontamente commentate da Sophie Codegoni. Attraverso una serie di video pubblicati tra le storie di Instagram, l’ex tronista ha smentito le segnalazioni dei due influecer ricordando l’esistenza dell’amicizia tra uomo e donna. “Tutte le cose che stanno uscendo: flirt, fidanzamenti e tutto e di più…In questo momento non ho né la testa né la voglia di avere flirt in giro…Fidatevi che è il mio ultimo pensiero. “La cosa che più mi fa arrabbiare è che nel 2021 non è ancora entrata nella testa che esiste l’amicizia tra uomo e donna…Il 90% dei miei amici sono uomini…“, ha precisato Sophie.

