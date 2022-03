Sophie Codegoni/ “Barù stratega?”, consigli all’amica Jessica Selassié

Sophie Codegoni, nessun dubbio su Barù

In vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip, e ad una settimana esatta dalla finale del reality, Sophie Codegoni è pronta a vivere pienamente tutte le ultime emozioni prima di fare ritorno alla vita reale. In occasione del nuovo appuntamento l’ex tronista non è al televoto ma in realtà stasera potrebbe comunque rischiare di uscire in vista delle nuove catene di salvataggio che restringeranno ulteriormente il cerchio attorno ai finalisti. Nelle passate ore, a proposito di eliminazioni, dinamiche e strategie, Sophie ha detto la sua anche Barù e sull’atteggiamento nei confronti di Jessica Selassié.

Alessandro Basciano, lettera a Sophie “piangerò ogni notte”/ Manila “eccessivo…”

La Vippona ne ha parlato proprio con la diretta interessata accogliendo lo sfogo della principessa etiope e diventando la sua confidente: “Io pensavo che stesse ridendo con te”, ha commentato parlando con Jessica, “Secondo me scherza”. Il suo tentativo di sollevare l’umore della Selassié però si è rivelato vano. Secondo Jessica infatti l’uomo avrebbe continuato a provare con lei per arrivare in finale. “Lui ha sempre detto di non volere una storia”, ha ribadito la Codegoni, mettendo però in dubbio la presunta strategia dell’uomo: “A me non sembra il tipo”, ha commentato.

Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni: insinuazione su Jessica/ "Quando c'era..."

I consigli all’amica Jessica Selassié

Sophie Codegoni in questi giorni è sentimentalmente serena e si gode gli ultimi giorni di permanenza nella spiatissima Casa trasformandosi nella consigliera d’amore di Jessica Selassié. Tornando a parlare proprio di Barù, l’ex tronista ha commentato: “Secondo me lui ha preso una delusione d’amore e quindi gli viene un po’ l’ansia. Tu non devi inacidirti”, ha consigliato all’amica. Anche la scorsa notte, alla luce delle ultime dinamiche avvenute in casa tra Jessica e Barù, Sophie si è resa protagonista di alcune chiacchiere in intimità durante le quali ha cercato di capire quanto accaduto tra la princess e il Vippone nella capanna.

Soleil Sorge frecciatina agli autori Gf Vip/ "Mia umanità offuscata il più possibile"

La Codegoni ha confessato all’amica di essere impaziente di rivedere tutto quello che è accaduto nel corso della puntata di oggi del GF Vip ma si è detta contenta che la Selassié abbia trascorso finalmente del tempo insieme a Barù. “Ti è servito un po’?”, le ha domandato con fare affettuoso, “Sì, sono molto più tranquilla”, ha replicato l’amica. “Infatti oggi ti ho visto molto tranquilla, amore meglio perché non puoi farti…”, ha chiosato la Codegoni. Ed ha smentito nuovamente la presunta strategia di Barù nei suoi confronti: “Non l’ho mai pensato, te l’ho detto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA