Sophie Codegoni e Clementina Deriu insieme? L’ex di Basciano a spasso con la Codegoni e il figlio: retroscena inaspettato.

L’epopea Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua. Anche loro come tante coppie del mondo dello spettacolo scatenano quotidianamente il gossip, soprattutto perchè intorno all’ex coppia si creano dinamiche decisamente interessanti. Ad esempio, pochi giorni fa il giudice ha rigettato la richiesta dell’ex tronista e gieffina, la quale aveva fatto domanda per l’affido esclusivo della figlia Celine Blue. Pare infatti che i conti in tribunale stiano diventando sempre più complicati da risolvere, soprattutto per via delle accuse di stalking mosse da Sophie nei confronti del ragazzo.

Delitto di Garlasco, Procura di Pavia contro esperti e opinionisti/ "Discussioni fittizie su congetture"

Ma in tutto ciò, Sophie Codegoni non sembra essere affatto sola. A lasciare tutti a bocca aperta sono state le storie Instagram di Alessandro Rosica, il quale ha pubblicato alcune immagini che ritraggono la ragazza insieme a Clementina Deriu, ex fidanzata di Alessandro Basciano e madre del suo primo figlio. Nelle storie, le due ragazze ridono e scherzano con il bambino e sembrano essere molto complici e confidenti, forse per via del fatto di avere in comune una storia d’amore che ha vissuto le stesse dinamiche.

Bianca Guaccero fuori da Rai? Il pubblico la boccia: ascolti flop/ Al suo posto torna Techetechetè

Sophie Codegoni, la complicità con il primo figlio di Alessandro Basciano: “Ha giocato tutto il tempo con lui“

“Lei ha giocato tutto il tempo con Niccolò, primo figlio di Basciano. Che Teneri!”. Questo è quello che Alessandro Rosica ha scritto sui social poco fa, aggiungendo anche che il piccolo Niccolò è un bambino stupendo che lui stesso ha conosciuto. Di certo le due ragazze condividono un ex fidanzato molto particolare, ma non solo, si stanno dimostrando mature nel mantenere buoni rapporti, dato che il primogenito di Basciano è di fatto il fratellastro di Celine Blue.