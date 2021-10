Sophie Codegoni botta e risposta con Matteo Ranieri/ Confronto in diretta al GF VIP?

Sophie Codegoni in questi giorni ha estratto tutte le sue doti da ex tronista di Uomini e donne ingarbugliando le matasse sentimentali che l’hanno vista al centro dell’attenzione gossip mediatici nei dibattiti che riguardano il Grande Fratello Vip. La ragazza ha voluto confidarsi con Alex Belli sul suo rapporto con Matteo Ranieri dicendo: “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Quando è arrivato a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: A me non piaci né fisicamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?”.

Le dichiarazioni della Codegoni hanno provocato una reazione non troppo velata di Matteo Ranieri che ha rilasciato su Instagram alcune dichiarazioni per i suoi fan: “Non sono obbligato a stare a giochi che non mi piacciono. A fare teatrini che non mi piacciono. Ringrazio i miei fan, mi fate stare meglio, leggere queste cose mi rassicura”. Anche i genitori dell’influencer hanno deciso di commentare quanto accaduto schierandosi, ovviamente, a favore della figlia: “Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finchè lui ha iniziato a negarsi. Una volta le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto. Ha umiliato mia figlia”.

Sophie Codegoni rifiuta pubblicamente Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni all’interno della casa del Grande Fratello Vip è attualmente al centro di tutti i gossip per via del suo flirt con Gianmaria Antinolfi, con un approccio degno della sua esperienza a Uomini e Donne, tanto che Alfonso Signorini ha voluto chiedere a Soleil un parere per comprendere meglio la situazione. Per chiarire la situazione Sophie ha espresso la sua opinione definitiva scongiurando ogni ulteriore gossip futuro su questa coppia: Gianamria non è il suo tipo, non ha quel carattere forte che piace alla Codegoni, ragione per la quale il matrimonio, o almeno il flirt, non s’ha da fare.

Sophie Codegoni ha dichiarato di non gradire la promiscuità e l’insicurezza di Gianmaria Antinofli che all’interno della casa si è prima professato molto innamorato della sua fidanzata e poi si è mostrato molto insicuro, ma Gianmaria Antinolfi è convinto e vuole provarci fino all’ultimo e ha deciso di fare un gesto folle per guadagnarsi la simpatia della ragazza: ha deciso di radersi il petto dopo che Sophie gli aveva confidato di non amare troppo gli uomini pelosi.



