Sophie Codegoni chiude con Clarissa Selassié?/ La svolta dopo le ‘avances’ a Basciano

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Verissimo, con la puntata datata 3 dicembre 2022 che vede tra gli altri, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ospiti in studio. I due ormai ex Grande Fratello vip 6, di recente, finivano tra le pagine di Chi magazine per un’accusa non troppo velata di avances che per Sophie Codegoni l’ex coinquilina nella Casa, Clarissa Selassié, avrebbe riservato ad Alessandro Basciano nel mezzo di un cambio di abiti nelle ore segnate dalla finalissima del Grande Fratello vip 6. Così come si legge testualmente tra le pagine di Chi: “Tornando ai camerini, Clarissa Selassié si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido all’abitino corto: alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo, però. Mentre entra nel camerino posa per una foto con Alessandro Basciano“. Per l’ospite a Verissimo Sophie, a questo punto, il dubbio che Clarissa volesse soffiarle il fidanzato é stato lecito. Ma in che rapporti sono oggi le due ex gieffine, che nella Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip 6, avviavano un rapporto di amicizia, prima delle accuse alla princess- non troppo velate- sul giornale diretto da Alfonso Signorini?

Sophie Codegoni e Clarissa Selassié pronte ad un chiarimento

A fornire una risposta é un dialogo tra le dirette interessate registrato ai microfoni di Casa Chi, occasione in cui la conduttrice del web format e ospite di Verissimo, Sophie Codegoni, si confronta con l’ospite Clarissa Selassié, sulla scia della notizia del figlio in arrivo della prima. Clarissa si scusa con Sophie, per averla ferita e turbata in qualche modo, e la futura mamma vip replica accettando il mea culpa della princess etiope: ”Accetto le scuse, ma la colpa non è al 100%, va divisa. E se sei arrivata a dire determinate cose è perché magari anche da parte mia ci sono state delle mancanze”.

Tra le due resta, tuttavia, da chiarire dei conti lasciati in sospeso, che le ex Grande Fratello vip 6 a quanto pare intendono posticipare ad un chiarimento in privato.

