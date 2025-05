Sophie Codegoni rompe il silenzio su Alessandro Basciano: “Dalle minacce di morte al braccialetto elettronico”

Il 30 aprile la Corte di Cassazione ha stabilito che Alessandro Basciano deve portare il braccialetto elettronico, ha il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri e quello di comunicazione con l’ex compagna Sophie Codegoni e con la figlia Celine Blu. E dopo giorni di silenzio Sophie ha preso coraggio ed ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera per raccontare l’inferno in cui vive dal 2023. L’amore tra l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne è nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due hanno bruciato le tappe con una convivenza ed allargando subito la famiglia ma ben presto sono cominciati i problemi a causa dei tradimenti di Basciano e della sua eccessiva possessività.

Gennaro Esposito, ex marito di Annalisa Minetti: perchè si sono separati?/ La verità: "Ci hanno travolto..."

A maggio 2023, l’influencer, stanca dei tradimenti e della gelosia morbosa del suo compagno lo lascia e torna a Milano e da lì inizia l’inferno, minacce, pedinamenti, insulti e nel dicembre dello stesso anno scatta la prima denuncia di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano, ma lui si dimostra cambiato e pentito, gli dice di essere cambiato e di volerci riprovare, i due si rimettono insieme ma ben presto la situazione ritorna al punto di partenza. “Non ero più io, non sono più io. Se gli dicevo addio mi mandava messaggi dicendomi che si sarebbe impiccato, con tanto di foto” ha confessato Sophie per poi aggiungere quando c’è stata la vera e propria svolta ed ha deciso di denunciare: “Ha aggredito e spaccato la macchina ai miei amici. Mi chiama e mi dice: Ho appena ammazzato di botte il tuo amico, ora arrivo e ammazzo anche te. Sono tornata a denunciare”.

Francesca Polizzi tronista di Uomini e Donne a settembre? Lei fa chiarezza/ "Mai dire mai ma..."

Sophie Codegoni, confessione choc su Alessandro Basciano: “Sono svuotata, sola e ho paura”

In questi mesi prima della denuncia sia l’influencer che il dj sono stati spesso ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la loro verità sui fatti, totalmente diversa quella dell’uno rispetto a quella dell’altra. La denuncia di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano è stata fondamentale per portare al braccialetto elettronico ed al divieto di avvicinamento e per un probabile processo. Tuttavia, Sophie non si sente per nulla sicura e sollevata: “Io sono stata molto male. Non ero certo felice, per me è stato un fallimento totale a livello personale…Sono svuotata, piango sempre. Non ho mai dato peso agli haters, ma oggi ogni parola è una ferita.”



Durante l’intervista al Corriere, infine, Sophie ha confessato di avere anche lei un orologio che le consente di essere monitorata dai carabinieri prassi per tutti coloro che sono vittime di stalking, in questo modo le forze dell’ordine sanno costantemente dove si trova e le basta premere un pulsante affinché loro si attivino, va detto però che non sempre si riesce ad evitare drammi nonostante tale monitoraggio.