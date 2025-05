Sophie Codegoni e il dolore per l’amore con Basciano

Sophie Codegoni, in un monologo alle Iene, racconta la sua verità su Alessandro Basciano. “Mi ha fatto a pezzi, con le parole, con lo sguardo, con il controllo, con quel modo di farti sentire sbagliato o colpevole”. Comincia così il racconto della Codegoni che, nello studio del programma di Italia 1 ripercorre le tappe di un amore che si è concluso nel peggiore dei modi. Sophie spiega di non vedere, inizialmente, ciò che gli altri vedevano e che, per diverso tempo, hanno provato a farle vedere aggrappandosi ad uno sguardo, ad una speranza che tutto potesse cambiare.

Tony Effe, chi è Christian Perozzi: condannato per omicidio/ "Uccise nostro figlio in una rissa"

“Io lo amavo, così tanto da restare anche quando stavo male, da credere alle sue promesse sempre uguali, perché piangeva, si inginocchiava, diceva “cambierò” e io speravo. Arrivavano momenti belli, un weekend tranquillo, una vacanza, uno sguardo con gli occhi lucidi e io mi aggrappavo a quei gesti e dimenticavo il resto. Negavo, minimizzavo, allontanavo chiunque provava ad aprirmi gli occhi e mentre cercavo di salvare noi, perdevo me stessa. Era geloso perfino della mia libertà e io lo chiamavo ancora amore”., aggiunge.

Milly D’Abbraccio, chi è l'attrice hard e che lavoro fa oggi/ "Faccio sess* a pagamento ma solo con…"

Sophie Codegoni: il calvario dopo la denuncia

Sophie Codegoni racconta di aver cominciato a rendersi conto della situazione quando Basciano “ha provato a distruggere chi mi proteggeva”. E’ stato in quel momento che ha cominciato ad aver paura fino a decidere di denunciarlo. “Lho denunciato e da lì è iniziato il calvario. Fuori sorridevo ma dentro cadevo a pezzi. Mi dicevano “sei troppo magra, ti stai rovinando”, ma nessuno chiedeva: “Sofì, come stai davvero?” Perché il dolore se non si vede non esiste, se non lo gridi non ti credono, ma ci sono ferite che ti svuotano ogni giorno e tu impari a sopravvivere con il silenzio negli occhi e il dolore che ti logora dentro”, spiega.

Chiara Tramontano, chi è sorella di Giulia/ "Il suo corpo bruciato dall'odio, i miei genitori due fantasmi"

Sophie, poi, si rivolge a tutte le donne che potrebbero riconoscersi nelle sue parole invitandole a non sentirsi in colpa “perché poi arriva il giorno in cui torni a vivere, a testa alta e senza più paura di dire: “Mi ha fatto male, sì, ma sono ancora qui”, conclude.