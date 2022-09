Sophie Codegoni ci ripensa sull’ex Gianmaria Antinolfi, dopo il GF / “Ritiro tutto…

Sophie Codegoni si apre su Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: il retroscena spinoso del Grande Fratello vip 6

Sophie Codegoni, sorprende dopo il Grande Fratello vip 6 che le ha permesso di conquistarsi una fetta di nuovi supporter tra i telespettatori e il cuore del bell’Alessandro Basciano, con un clamoroso dietrofront verso l’ex Gianmaria Antinolfi e non solo. Nella Casa del Grande Fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi ha avanzato un corteggiamento serrato a Sophie Codegoni, dando così vita a un flirt rivelatosi poi fugace, e la rottura tra i due finiva di lì a poco per creare dei malumori nel gioco tra ex, con Sophie che all’attacco dell’imprenditore accusava Gianmaria di aver dato vita a una storia di ripiego con Federica Calemme che potesse riempire in TV il vuoto che aveva lasciato lei nel gioco di lui: “Quale coppia tra quelle nate all’interno della casa potrebbe essere la prima a scoppiare? Io e Ale staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme”, dichiarava Sophie nel mezzo del Grande Fratello vip 6, sibillina, alimentando le critiche web che accusavano l’imprenditore di assumere una condotta mediatica da latin-lover per mera visibilità e business.

Ma con il senno di poi, Sophie Codegoni annuncia ora di essersi ricreduta in positivo sul conto di Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni si scusa con Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme e ammette un pregiudizio

Dall’alto del ruolo di conduttrice del web format Casa chi, che lei si é conquistata con il successo raggiunto con il gioco condotto nella Casa, infatti, l’ex tronista di Uomini e donne rivaluta la lovestory in corso degli ex Grande Fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, mentre intervista il suo ex in coppia con la compagna: “Io ragazzi vi devo dire che ritiro tutto quello che avevo detto. Sono veramente contenta che anche voi avete trovato l’amore all’interno della casa, che state bene, che vi rivedo qui felici insieme a distanza di un anno. Sono veramente contenta per voi. Effettivamente avevo tanti pregiudizi, però è giusto poi dopo tornare indietro e quindi sono contenta, se lo meritano”.

Un messaggio positivo a detta del web quello che Sophie Codegoni lancia ora via etere al pubblico del Grande Fratello vip, ammettendo di essersi sbagliata sul conto della coppia intervistata, al pregiudizio sparato a primo acchito nella Casa. Pace fatta quindi tra i due ex?

