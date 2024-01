Sophie Codegoni: “Ci sarò anch’io…”/ L’ex Uomini e donne debutta al cinema: il nuovo ruolo

Grande fratello, l’ex Uomini e donne Sophie Codegoni si prepara per il nuovo debutto

Sophie Codegoni é prossima ad un nuovo debutto, dopo l’esordio TV registrato a Uomini e donne ai tempi in cui era alla ricerca dell’amore come tronista. Ebbene sí. La modella dalla bionda chioma, finita di recente al centro del gossip per la storia d’amore giunta al capolinea con Alessandro Basciano, il dj conosciuto al Grande Fratello vip 6 e con cui ha avuto la figlia primogenita Céline Blue, annuncia il suo debutto in una pellicola pensata per il grande schermo del cinema!

Mirko Bunetti: "Ha detto tutto lei..."/ La risposta alle critiche di Elenoire Ferruzzi sull'ex Perla Vatiero

Una produzione che ha a che fare con l’amore e ispirata alla ricorrenza festiva dedicata agli innamorati, la giornata di San Valentino. Più precisamente si parla del film “Romeo é Giulietta”.

“Questo trailer che ho appena pubblicato è il trailer del nuovo film di Giovanni Veronesi- fa sapere in un annuncio diramato a mezzo social, Sophie Codegoni, alludendo al nuovo lavoro-, che uscirà il 14 febbraio al cinema si chiama “Romeo è Giulietta” una storia meravigliosa. E piccola news flash, ci sarò anche io”.

Massimiliano Varrese attacca Monia e avverte/ "Attenta, altrimenti ti trovi mezza casa contro", web furioso

Sophie Codegoni diventa attrice!

E tra le parole riprese sul nuovo rilascio, Sophie Codegoni chiarisce di essere parte del cast dei protagonisti della nuova pellicola, che quindi segna il suo debutto di attrice al cinema, dopo l’esordio TV a Uomini e donne: ” Ho una piccola parte nel film super divertente, veramente simpatica quindi mi raccomando il 14 febbraio tutti e tutte al cinema è San Valentino tra l’altro, mi viene già da ridere immaginare me al cinema, così su uno schermo, però no, veramente è stata un’esperienza meravigliosa”.

Non manca il retroscena della promozione all’upgrade del debutto nel nuovo ruolo: “Giovanni mi ha regalato questa occasione stupenda anche proprio di avvicinarmi a questo mondo e vederlo e studiarlo un po’ più da vicino -prosegue l’ex gieffina-, perché poi io feci il provino per un’altra parte del film. Poi alla fine mi disse: “Ti do questa qui perché è piccolina e inizi a vedere, perché ce l’hai, ce la potresti avere“. Ovviamente studiando, facendo tante cose. Devo dire, mondo totalmente diverso da quello che faccio di solito, da quello a cui sono abituata… veramente bello”.

Greta: "Se Perla Vatiero e Mirko Brunetti dovessero tornare insieme sarei felice"/ "Piangerei dalle lacrime"

E tra le parole dell’invito diramato online, di assistere al film romantico, Sophie Codegoni non nasconde il buon proposito per il nuovo anno: “Ho deciso di iniziare a studiare e sto cercando un’accademia di recitazione qui a Milano, mi piacerebbe, è molto bello, molto diverso. Andate a vedere il film!”.

Nel frattempo, per la quota Grande fratello 2023/2024 Beatrice Luzzi finisce nel mirino del web…











© RIPRODUZIONE RISERVATA