Sophie Codegoni “Come fa a sapere Jessica che Alessandro dormiva senza mutande”/ Tensioni in casa…

Alti e bassi nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La tranquillità della coppia continua ad essere messa a dura prova da Jessica Selassiè che, poche ore fa, è stato il motivo di una nuova lite tra i due. Colpa di una battuta fatta dalla principessa che avrebbe messo in moto una discussione tra Sophie e Alessandro. È stata proprio la Codegoni a raccontarlo in veranda, insieme a Basciano, a Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge.

“[…] in ogni nostra discussione in realtà c’è di mezzo Jessica. – ha esordito, raccontando che – ieri, Alessandro stava allungato sul divano, lei è passata dicendo che stava dormendo senza mutande. Lui gli ha chiesto giustamente come faceva a saperlo, lei gli ha risposto che se le toglie sempre durante la doccia. Che lei è sempre molto attenta. A un certo punto Alessandro ha detto: ‘Chi mi accompagna di là?’ Io ho risposto ‘che ti serve l’accompagnatrice?’ Lei ha risposto: ‘magari gli rimetti le mutande’. Io le ho detto che gliele poteva rimettere lei, io le mutande a un uomo non le metto. Cioè se le mette da solo ma che discorso è.”, ha tuonato allora Sophie.

Alessandro Basciano ha però incolpato Sophie di queste continue intromissioni di Jessica nel loro rapporto perché troppo passiva di fronte al suo atteggiamento. “L’altra notte quando abbiamo discusso, Jessica è entrata dentro e ha detto: ‘Ah, i fidanzatini ancora stanno discutendo?’ Capito? È Sophie che gli permette tutto ciò. Io alla terza battuta partivo, se era un uomo lo attaccavo alla parete.”, ha tuonato l’ex tentatore.

“Se devo litigare per ogni cosa… lei dovrebbe capire il limite.” ha replicato stizzita Sophie. Alessandro, però, l’ha ancora attaccata: “Ma è possibile che deve essere un’altra persona a capire i miei tempi, che magari mi sta un po’ più addosso piuttosto che tu? A me sembra assurdo.” “Allora se ti piace di più mettiti con Jess.” ha tuonato Sophie. I toni si sono placati solo successivamente quando i due, a mente fredda, si sono finalmente riavvicinati.

