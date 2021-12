Sophie Codegoni/ Con Alessandro Basciano feeling alle stelle: panna sui volti e labbra sfiorate

Sophie Codegoni dimentica Gianmaria Antinolfi per Alessandro Basciano

Nella ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì 20 novembre non sono mancate le grandi rivelazioni e gli ennesimi scontri piuttosto accesi. Leggermente in ombra rispetto alle ultime serate è risultata Sophie Codegoni, comunque coinvolta per alcune circostanze legate ad alcuni rapporti all’interno della Casa. In particolare, da diverse settimane il suo nome è spesso accostato a quello di Gianmaria Antinolfi. Ad oggi però, la conoscenza con l’imprenditore è stata ormai archiviata in favore di quella con Alessandro Basciano. Quest’ultimo fin dal suo ingresso ha dichiarato di provare una certa attrazione proprio verso l’ex tronista.

Soleil attacca Sophie "Nessun rispetto per Gianmaria"/ "Non si sente in colpa?"

Con la Codegoni non sono mancati i momenti di vicinanza, come dimostrato da un filmato mandato in onda da Alfonso Signorini. Inoltre, chiamata in confessionale per la nomination, è stata ulteriormente pizzicata sulla questione dal conduttore. Le è stato chiesto quale fosse la sua sincera preferenza tra i due uomini. La ragazza si è dimostrata particolarmente confusa, non riuscendo a dire con chiarezza il suo giudizio.

Sophie, scenata di gelosia ad Alessandro Basciano/ “Jessica ti ha leccato il petto…”

Con Jessica Selassié pronta a contendersi il nuovo arrivato

Per quanto riguarda la nomination, Sophie Codegoni ha comunicato la sua decisione in segreto vista l’immunità ricevuta. Il nome è stato quello di Davide Silvestri; Sophie ha motivato la scelta dichiarando di aspettarsi una votazione reciproca. Nelle ore successive alla diretta però si è avvicinata ulteriormente proprio al nuovo entrato; i due si sono lasciati andare a diverse effusioni oltre ad un caloroso e appassionato bacio. Nelle prossima puntata ci sarà sicuramente modo di capire quali siano le intenzioni della ragazza in riferimento alla nuova fiamma dopo la fine del rapporto turbolento con Gianmaria Antinolfi.

Jessica "Sophie, se non si è fidanzato ti presento mio fratello"/ Strategia allontanarla da Alessandro?

Nelle passate ore, l’ex tronista si è avvicinata sempre di più all’ex corteggiatore al quale ha persino destinato una scenata di gelosia dopo i palesi tentativi di approccio messi in atto da Jessica Selassié in occasione della sua festa di compleanno. Le due amiche, infatti, pur avendo dichiarato di voler proteggere il loro rapporto, continuano a contendersi il bel Basciano, anche se Sophie sembra essere riuscita a fare breccia nel suo cuore.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, complicità alle stelle!

Le distanze tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano nelle ultime ore si sono accorciate ulteriormente, complice la festa organizzata per il compleanno dell’amica Jessica. I due Vipponi hanno dimostrato di volersi divertire ed al tempo stesso provocare a vicenda. Per questo motivo hanno iniziato a giocare con la panna della torna di compleanno, rincorrendosi per tutta la Casa del GF Vip. La loro corsa è terminata in cucina dove Sophie ed Alessandro si sono ritrovati ad abbracciarsi.

La complicità tra i due è ormai alle stelle, come dimostrato il loro atteggiamento, dopo essersi ritrovati faccia a faccia con il volto coperto di panna, fino a sfiorarsi ripetutamente le labbra pur non cedendo ad un vero e proprio bacio. “Limone, limone!”, li hanno incitati in Casa, ma i due sono riusciti, almeno al momento, a resistere alle reciproche provocazioni, sebbene l’interesse sia ormai visibile a tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA