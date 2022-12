Sophie Codegoni; “Con Alessandro figlia non cercata”/ “Sono troppo giovane ma…”

Sophie Codegoni svela un retroscena sulla gravidanza: “Non era cercata ma…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a maggio diventeranno genitori. La coppia ha rilasciato un’intervista esclusiva al Settimanale Chi in cui ha spiegato di non aver programmato la gravidanza. Entrambi volevano però un figlio che poi è arrivato. Nell’ospitata a Verissimo Sophie e Alessandro hanno scoperto di aspettare una bambina. Alfonso Signorini ha poi commesso una gaffe in diretta al Grande Fratello Vip rivelando che la figlia si chiamerà Celine. A chi li critica per il fatto di stare insieme da poco tempo e di aver precorso troppo i tempi, Sophie replica: “Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Ho solo ventuno anni e stiamo insieme da meno di uno? Non c’è un momento giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro”, ha spiegato.

All’inizio Sophie Codegoni non credeva affatto di poter essere incinta. Nell’intervista al Settimanale Chi ha infatti svelato un retroscena: “Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: “Quello di prima era difettoso”. L’ho rifatto e ho detto: “Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?”. Quando Sophie ha comunicato ad Alessandro che il test era positivo lui non le ha creduto anche perché giorni prima gli aveva fatto uno scherzo facendole credere di essere incinta.

Sophie Codegoni mamma troppo giovane? Lei sbotta e…

Sophie Codegoni diventerà mamma a 21 anni. Sui social l’ex gieffina è stata criticata ma nell’intervista ha voluto replicare: “Io ho sempre detto che sarei diventata mamma a vent’anni, ma non intendevo proprio a vent’anni. Però, ho anche letto dei commenti… Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo (quasi un anno). Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo. Sono giovane è vero, ci può essere un po’ di paura, ma io sono contenta”.

Alessandro Basciano diventerà papà per la seconda volta. Lui è infatti già padre di un bambino avuto con l’ex compagna Clementina Deriu. Qualche tempo fa la donna si era lamentata denunciando la scarsa presenza dell’uomo come padre. Ora però i rapporti tra loro sarebbero evoluti in meglio. La coppia ha anche detto di aver spiegato al bambino che sarà in arrivo una sorellina e lui pare ne sia felicissimo.













