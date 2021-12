Sophie Codegoni/ “Con Gianmaria Antinolfi? Difficile dire di no”

Sophie Codegoni: protagonista dentro la casa del Grande Fratello Vip

Nell’ultima settimana Sophie Codegoni non è certo passata inosservata dentro la casa del Grande Fratello Vip. La modella ha avuto uno scontro con Maria Monsé, che non sopportando più il russare notturno di Patrizia Pellegrino, la Monsé ha chiesto a Biagio D’Anelli di poter dormire in stanza con lui, Miriana Trevisane e Sophie. L’ex tronista però ha respinto la richiesta della nuova arrivata, con cui non c’è nessun feeling. Inoltre la ragazza si è espressa chiaramente sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli: secondo lei non è più “una normale amicizia tra un uomo e una donna”. Sophie ha poi invitato Soleil a preoccuparsi di ciò che accadrà fuori dalla casa quando Belli dovrà rendere conto alla moglie e di andare avanti per la sua strada solo se crede davvero nella loro relazione.

Gianmaria lascia GF Vip?/ Sophie dopo la notte hot "10 giorni prima nel mio letto…"

Sophie Codegoni cede alla corte di Gianmaria Antinolfi

Novità sentimentali anche per Sophie Codegoni. Ieri sera la ex tronista, complici i festeggiamenti e i balli sfrenati, si è lasciata andare con Gianmaria Antinolfi, che non ha mai smesso di corteggiarla nonostante i numerosi rifiuti della modella. Sophie e Gianmaria, sotto le coperte, si sono scambiati effusioni di una certa importanza e baci appassionati. Gianmaria è riuscito a superare le resistenze della ragazza? Questa mattina Sophie si è confidata con Jessica Selassié e Miriana Trevisan, curiose di sapere tutto della tenera nottata dei due VIP. La modella non ha nascosto di avere dei ripensamenti, temendo anche il giudizio degli altri. “È stato un tira e molla continuo. Non ti devi sentire incoerente”, ha detto Jessica per tranquillizzarla. “Ieri davvero stavamo parlando, poi viene difficile dire di no”, ha cercato di giustificarsi Sophie. Cosa succederà tra i due ragazzi?

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, bacio nella notte/ Coccole sotto le coperte e…Sophie Codegoni squalificata al GF Vip?/ Precedente di Clizia Incorvaia "Buscettina…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA