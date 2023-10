Sophie Codegoni: “Con la chirurgia estetica mi sono distrutta”/ “Cercavo la perfezione, però…”

Sophie Codegoni, dai troppi accorgimenti estetici del passato alla consapevolezza di oggi

Sophie Codegoni è uno dei volti più discussi delle ultime settimane; al centro dell’attenzione è finita la sua liaison con Alessandro Basciano che, stando a diversi rumor, avrebbe vissuto momenti di crisi. A destare la curiosità dei fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore, sono però alcune rivelazioni che la giovane ha fatto nel corso dell’intervento a “E’ sempre Cartebianca”, programma condotto da Bianca Berlinguer.

Sophie Codegoni ha rivelato in trasmissione di essersi pentita dei troppi accorgimenti di chirurgia estetica effettuati in passato, soprattutto quando era ancora più giovane. “Con la chirurgia estetica mi sono distrutta”, ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne – come riporta Gossip e Tv – nel suo intervento a “E’ sempre Cartabianca”. “Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perchè le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria”. Questo il racconto della giovane in riferimento agli eccessi di chirurgia estetica vissuti in prima persona.

Sophie Codegoni, i ritocchi di chirurgia estetica a labbra e seno: “Vivevo questa competizione…”

“Le labbra le volevo sempre più grandi e belle; anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a fare le punture ogni due o tre. Le vedevo sempre piccole, ero fuori…”. Prosegue così il racconto di Sophie Codegoni in riferimento al suo rapporto con la chirurgia estetica. La giovane non si è fatta problemi nel rivelare il fatto di essere consapevole dell’utilizzo eccessivo di chirurgia estetica fatto in passato. L’ex tronista ha motivato il tutto con ragioni di insicurezza e accettazioni, condizioni che purtroppo spingono a ritocchi e accorgimenti estetici.

“Avevo un seno molto bello ma non era perfetto come lo volevo io; pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste”. Inseguire la chimera della perfezione era dunque tra le ragioni che spingevano Sophie Codegoni ad intervenire chirurgicamente sul suo aspetto estetico, portandola oggi ad essere pentita degli eccessi. “Il mio canone era Bella Hadid; scorrevo le foto sui social e alcune non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle. Vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”.











