Sophie Codegoni conferma la storia con Corona “Persona stupenda”/ “Innamorata ma…”

C’è tensione nella Mistery del Grande Fratello Vip dove Alfonso Signorini convoca Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due non sanno che il conduttore sta per lanciare una bomba, ovvero l’intervista fatta a Fabrizio Corona in cui quest’ultimo conferma la storia d’amore con Sophie e parla di relazione non del tutto chiusa. Quando viene mostrata alla diretta interessata, Sophie conferma, racconta alcuni dettagli della loro storia che è però chiusa per sempre.

Katia Ricciarelli Vs Manila "5 mesi con te? Dimenticati"/ "Ho ricevuto solo insulti"

“È una cosa che ho sempre tenuto fuori dalle telecamere, ho preferito non parlarne. – ha esordito la Codegoni – Tra me e Fabri è finita in maniera tranquilla, semplicemente siamo molto affini e complici ma c’è una diversità di vita, anche d’età importante. È una persona meravigliosa.” aggiunge ancora.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 45a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Alessandro eliminato!

Sophie Codegoni su Corona: “Credevo di essere innamorata, poi…”

Leggendo l’intervista di Corona, Sophie Codegoni aggiunge ulteriori dettagli: “Io sono dentro questa casa da quasi 6 mesi, ho un grandissimo affetto per Fabri perché davvero è una persona magica. Essere innamorata mi sembra molto forte, forse ai tempi avrei detto si, ero innamorata, ma oggi so che cos’è l’amore e lo sento nel mio stomaco quando sto con Ale. Questo mi fa capire che ciò che avevo prima non era amore.”, ha tenuto infine a chiarire.

LEGGI ANCHE:

Antonio Medugno abbandona il GF VIP?/ "Testa debole, ho paura da vari giorni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA