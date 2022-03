Sophie Codegoni: “Corona? Forse è lui che non si è dimenticato di me”/ “Io amo Ale”

Sophie Codegoni è stata chiamata in causa ieri sera, in occasione della diretta del Gf Vip 2021, a seguito di un’intervista rilasciata a Chi da parte di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha svelato di aver avuto una storia proprio con la vippona, e che la stessa sarebbe in qualche modo ancora molto legata con lui. «La nostra storia è imparagonabile – le parole di Corona riguardanti appunto la liason con l’ex di Uomini e Donne – stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Lei ancora non ha superato questa cosa. Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro, che non le è ancora passata. Fra poco tanto ci vedremo per forza. Lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie e me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che ha lei adesso».

Peccato però che Sophie Codegoni la pensi diversamente, e lo ha confermato ieri in diretta televisiva, spiegando che il suo cuore batte ora solamente per una persona, ovvero, Alessandro Basciano, altro vippone ieri eliminato dalla Casa assieme a Nathaly Caldonazzo. «Queste fotografie sono di giugno-luglio – le parole della Codegoni – io e fabri abbiamo un’amicizia stuenda e lavoriamo insieme. Dopo 5 mesi che lavoravamo insieme ci siamo legati molto e abbiamo avuto una relazione. Ho sempre tenuto fuori dai riflettori di questa storia». Poi, rivolgendosi al suo Alessandro Basciano, ha spiegato: «Ale è la persona che io amo ho occhi solo per lui e sarà così anche fuori quindi sto tranquilla».

SOPHIE CODEGONI E FABRIZIO CORONA: “FORSE LUI CHE NON SI E’ DIMENTICATO DI ME”

Quindi ha ribadito il concetto: «Non ho nulla da nascondere è l’uomo che amo e voglio che anche lui sappia cosa ha detto Fabrizio. Fabri – sottolinea ulteriormente Sophie Codegoni – non conosce Ale quindi non può dire nulla e non sa che io e lui siamo una cosa unica». E sul fatto che Sophie non vorrebbe una famiglia ma vorrebbe invece far carriera, sempre come ventilato da Corona, la Codegoni ribatte: «Quando mi conoscerà fuori da qui si rimangerà tutto. Sinceramente io vorrei avere un figlio da Ale».

In ogni caso fra lei e Corona qualcosa c’è stato: «Io ero molto presa, ma sto qui dentro da 6 mesi e ho conosciuto Ale e mi ha conquistato. All’epoca ero infatuata ma oggi so cosa è l’amore. A Fabri voglio bene infinito ma nulla di più ma ad Ale lo amo». E se alla fine i giochi si fossero invertiti e sia Corona che non si è dimenticato della bella Sophie? «Secondo me è Fabrizio – conclude la Codegoni – a questo punto che non si è dimenticato di me, perché se no tutto questo non ha senso».



