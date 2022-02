Sophie Codegoni criticata per il fidanzamento con Alessandro Basciano/ “Non sono d’accordo su tante cose”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia è sotto attacco!

Sophie Codegoni durante l’ultima puntata ha avuto modo finalmente di conoscere Giorgia, la sorella di Alessandro Basciano che dopo aver ammesso di non approvare troppo la relazione del fratello con la concorrente del Grande Fratello Vip 2021, anche se trovandola di fronte ha incoraggiato entrambi a vivere in maniera serena la loro avventura all’interno della casa.

La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stata una grande protagonista della scorsa puntata perché ampiamente criticata da molti concorrenti e da Alfonso Signorini per via delle loro numerose litigate. Alessandro Basciano è stato molto accusato dagli altri concorrenti di influenzare negativamente Sophie e anche le amiche della ragazza hanno notato come la ragazza sia cambiata dall’inizio della sua relazione con Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano innamorati nonostante i litigi

Lulù Selassié, commentando con Miriana Trevisan il comportamento di Sophie Codegoni ha detto: “Lei dovrebbe viversi il Grande Fratello in modo tranquillo” commentando: “Loro su tante cose non si trovano. Dovrebbero godersi il presente, non si può programmare il futuro. Dovrebbero godersi giorno per giorno quello che accade senza stare a discutere”.

Nonostante la coppia sia stata ampiamente criticata da tutti i concorrenti negli scorsi giorni Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ricevuto un affettuoso messaggio aereo da un misterioso “DG” che recitava: “Ale e Sophie benedico il vostro amore per sempre”. I due ragazzi sono stati molto felici del messaggio e hanno risposto alle accuse dichiarando che, nonostante i litigi i due sono molto innamorati.

