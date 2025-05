I compleanni sono sempre importanti soprattutto quelli che fanno parte dell’infanzia. Ancora di più se il momento buio riguarda i genitori che non sempre vanno d’accordo. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono amati, ma poi il tutto è vociato in un rapporto tossico tanto che lei ha deciso giustamente di denunciarlo. Nel possibile cercheranno comunque di non far mai mancare nulla alla loro figlia Celine che ha compiuto due anni.

In occasione del compleanno della figlia l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dedicarle delle belle parole sui social: “La mia nanetta compie due anni. Le sto preparando la sua torta preferita così domani si sveglia con una bella sorpresa prima di andare di andare a scuola”. La bambina non solo festeggerà con i compagni di scuola, ma nel weekend la mamma le sta preparando una festa a tema Hello Kitty.

Sophie Codegoni festeggia la figlia. Alessandro Basciano: “Sei la forza in questo periodo buio”

Quindi la dedica di Sophie Codegoni c’è stata, con tanto di commenti entusiasti da parte dei fan e di coloro che non l’hanno mai abbandonata soprattutto nel momento del bisogno per via della sua storia con l’ex che le ha fatto vivere un vero e proprio calvario. In questo momento si trova a Miami e non potrà partecipare a questi festeggiamenti anche perché a fine aprile la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinarsi alla sua ex e alla figlia). A sorpresa, però, anche Alessandro Basciano ha fatto un post per il compleanno della figlia Celine.

“Due anni fa nasceva la bimba più bella del mondo, la mia bambina: sei la gioia e l’innocenza. L’innocenza della tua tenera età che traspare in quegli occhi uguali a quelli della tua mamma. Ti vedo sempre, sento la tua voce e il tuo caratterino che fa capire già tanto. Sei la forza in questo periodo buio, buon compleanno”, anche se, avendo due anni, la bambina non avrà modo di leggerla.