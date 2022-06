Sophie Codegoni dedica romantica ad Alessandro Basciano/ “Sono fortunata…”

Sophie Codegoni e la dedica social a Alessandro Basciano: “Quanto sono fortunata…”

Alessandro Basciano ha compiuto gli anni. L’ex gieffino ha festeggiato 33 anni e per l’occasione Sophie Codegoni gli ha dedicato dolci parole sui social. La coppia si è conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip e poi si è continuata a frequentare fuori. Dopo la mezzanotte, Sophie e Alessandro hanno festeggiato insieme. Sophie Codegoni ha postato una foto di un bacio sui social e a corredo ha inserito la seguente didascalia: “Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e di arrivare ovunque tu voglia. Ti auguro ogni bene, ogni gioia, ogni sorriso perché è tutto ciò che tu hai regalato a me. Quanto sono fortunata ad averti al mio fianco…ti amo senza limiti. Buon compleanno amore mio”. Questa sera ci sarà anche una festa per Alessandro e parteciperanno amici e parenti.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno però voluto riservarsi un momento tutto per loro. I due sono apparsi eleganti alla festa in un ristorante e poco dopo aver spento le candeline, si sono scambiati un bacio appassionato. In pochi avrebbero scommesso sul loro rapporto. All’interno della casa il comportamento di Alessandro Basciano è stato oggetto di critiche. Il ragazzo aveva mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti di Sophie ed era stato tacciato di maschilismo. Fuori la casa però i due stanno dimostrando di aver superato le incomprensioni e si mostrano affiatati in qualunque occasione.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, matrimonio in vista?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato del loro amore in un’intervista a Novella 2000. Sophie Codegoni ha raccontato che le sue aspettative sul rapporto con Basciano erano basse ma che poi si è ricreduta: “Non ce l’aspettavamo. Siamo contenti di aver portato fuori dalla Casa il vero amore perché davvero è così”. Il segreto del successo del loro amore risiede secondo Basciano nel fatto che la coppia si è mostrata nella normalità con i litigi e le incomprensioni quotidiane: “Siamo stati veri. Anche i nostri litigi e i momenti down fanno parte della vita quotidiana e la gente si rivede in queste cose”.

Sophie Codegoni ha spiegato che con Alessandro non è facile andare d’accordo per una questione di carattere: “Abbiamo due caratteri molto simili, ma poi subito si chiarisce come è giusto che sia. E’ un po’ permaloso e testardo. Spesso mi sembra di parlare con un muro. Solo dopo tanto tempo inizia a ragionare e capisce di avere torto”. In merito alle probabili future nozze e al desiderio di diventare genitori, Sophie frena ma dice: “Sto ancora aspettando l’anello di fidanzamento che mi ha promesso Alessandro. Poi possiamo pensare ad un progetto più grande. E’ un desiderio che vorrò realizzare in un futuro non troppo lontano. Adoro i bambini, poi si vedrà”, ha spiegato.











