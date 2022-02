Sophie Codegoni: “Delia e Alex finti”/ “Avevano organizzato viaggio alle Maldive”

Sophie Codegoni si scaglia contro Delia Duran dopo la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Durante la notte, l’ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata in veranda con Manila Nazzaro, Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Sophie ha elecanto tutte le incongruenze del percorso di Delia. Secondo la Codegoni, la Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con un piano già organizzato con Alex Belli. “Delia è l’incoerenza in persona“, dice Sophie a Manila Nazzaro. “Stasera (ieri ndr) di Soleil ha detto che ha un bel rapporto con lei. Un secondo dopo ha detto che neanche si guardano in faccia”, aggiunge.

Manila Nazzaro riconosce che, spesso, la modella venezuelana si lascia andare ad affermazioni discutibile, ma ribadisce di non considerarla una persona falsa. Sophie, tuttavia, non è d’accordo e svela un ulteriore dettaglio del presunto piano di Delia e Alex Belli.

Sophie Codegoni contro Delia Duran: Manila Nazzaro interviene

Non riesce a trovare giustificazioni Sophie Codegoni nell’atteggiamento di Delia Duran al Grande Fratello Vip. L’ex tronista si mostra sempre più convinta che il tutto sia stato organizzato nei dettagli dalla modella venezuelana e da Alex Belli. “Fuori non sono riusciti a chiarire poi qui dentro è bastato un giorno per chiarire e abbiamo scoperto che già avevano organizzato un viaggio alle Maldive e, soprattutto, il piano era creare la situazione a tre”, aggiunge l’ex tronista.

“Lei ha baciato Soleil e nella stessa sera Alex, davanti a sua moglie, ha fatto di tutto per convincere Soleil a confessare che fosse innamorata di lui”, dice ancora la Codegoni. “Lei è venuta qua per lavorare”, interviene Manila. “Hai visto complicità in Delia e Alex?”, chiede poi Sophie a Manila. “Sì, io dormivo nel letto con Nathaly”, risponde infine la Nazzaro.

