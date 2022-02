Sophie Codegoni delusa da Giucas Casella/ “Con Lulù ci siamo prese cura di te ma…”

Sophie Codegoni attacca Giucas Casella

Sophie Codegoni è rimasta delusa dal comportamento di Giucas Casella. Il mago ha infatti deciso di mandare in finale Soleil Sorge alle nomination e questo non è andato giù a Sophie Codegoni. La ragazza si è confrontata con Lulù Selassiè e Giucas Casella esprimendo il suo risentimento. D’altronde Giucas ha dimotrato di avere un legame molto forte con entrambe. Pertanto anche a Lulù la sua scelta è apparsa incomprensibile e tuona: “Potevi votare me, dici sempre che sono tua nipote!”, ha sentenziato. Giucas Casella ha però mentito alle ragazze dichiarando di aver votato Katia Ricciarelli. Lulù però non ci crede e si oppone: “Non è giusto, dormiamo con te, ti curiamo, ti trucchiamo! Non voglio il tuo voto ma è per principio, non si fa!”. Sophie è d’accordo con Lulù.

La ragazza rimarca di essere d’accordo con la scelta di Giucas ma lo rimprovera: “Hai fatto bene perché Soleil merita la finale e sono la prima a dirlo, non lo dico perché voglio il voto perché non mi interessa vincere ma ci rimaniamo male perché ci dici che siamo le tue nipoti e ci prendiamo cura di te”. Giucas Casella ha cercato di giustificarsi anche se non in modo molto convincente: “Io quando ho un desiderio lo faccio con il cuore”, ha dichiarato. Giucas è amareggiato dal rimprovero delle ragazze: “Mi dispiace che voi ci rimaniate male perché queste sono stupidaggini”.

Sophie Codegoni esprime la sua opinione sul triangolo Barù, Delia e Jessica

Nelle ultime settimane sembra che la permanenza di Sophie Codegoni nella casa del GF Vip abbia raggiunto un buon equilibrio: la sua storia con Alessandro Basciano procede, con qualche alto e basso, e la ragazza si è ben integrata con tutti i componenti della casa, riuscendo a tenersi fuori da alcuni scontri tra ragazze. Subito dopo la puntata, Sophie si confronta con Lulù circa la decisione di Giucas di votare Soleil come candidata alla finale del Grande Fratello VIP. Entrambe sono parecchio deluse poiché il paragnosta si è sempre appoggiato molto a loro due, che si occupavano di lui, truccandolo e curandolo. Interviene anche il diretto interessato che, mentendo, afferma di aver votato Katia. Lulù e Sophie però non gli credono e sottolineano la loro delusione per quanto è accaduto. Anche se Soleil si merita la finale, Giucas avrebbe dovuto votare una persona a cui era davvero legato. Il mago cerca di recuperare il rapporto con le ragazze, evidenziando però che per lui sono tutte stupidaggini. Qualche ora dopo la puntata, Sophie si trova a commentare con Nathaly anche il triangolo amoroso composto da Delia, Jessica e Barù. La ragazza è piuttosto decisa sull’argomento e dichiara di essere contenta di non aver dovuto dire la sua in puntata poiché era davvero arrabbiata. Infatti, giudica duramente il comportamento di Delia e difende la principessa poiché ritiene che l’attrice non si sia comportata nel modo corretto verso Jessica, prendendola in giro e mentendole spudoratamente. Nathaly, mentre le fa un massaggio, non è dello stesso parere e cerca di giustificare l’atteggiamento di Delia poiché ritiene che Jessica sbagli nel voler avere il controllo di Barù, che non è né il suo fidanzato né altro.

La showgirl sostiene che a causa degli atteggiamenti ossessivi della principessa lei stessa, come molti altri, fatichi ad avvicinarsi a Barù e a conoscerlo meglio. La gelosia e la possessività di Jessica sono eccessivi e immotivati. Sophie continua comunque a sostenere che Delia, forse a causa della situazione di incertezza e tensione con il marito Alex, abbia bisogno di ricevere delle conferme da parte degli uomini. A sostegno di tale tesi evidenzia come l’attrice si ponga in modo provocante e malizioso con diversi uomini della casa, da Barù a Gianluca fino Antonio. Inoltre ribadisce che tra amiche non ci si comporta così: Delia non ha avuto un comportamento corretto con Jessica.



