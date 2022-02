Sophie Codegoni difende Basciano/ “Delia ha dato uno schiaffo ad Alex. Una tragedia”

Sophie Codegoni: “Delia ha dato uno schiaffo ad Alex”

Durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano è stato mandato in nomination, come provvedimento disciplinare per i suoi comportamenti e per aver infranto una delle regole del gioco. Il concorrente è stato duramente criticato dalle opinionisti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per le parole e i modi con cui si è rivolto a Sophie Codegoni: “Mi dispiace per chi ti è accanto”. Basciano ha cercato di giustificarsi: “Ho usato parole fuori posto, ma non l’ho mai sminuita”. Dopo la diretta Sophie Codegoni ha commentato con Soleil Sorge quanto successo in puntata e del provvedimento preso nei confronti di Alessandro. L’ex tronista ha chiamato in causa anche la coppia più discussa del GF Vip 6, Alex Belli e Delia Duran: “Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l’avesse fatto un uomo ad una donna tragedia perché è una tragedia”. Soleil ha confermato le sue parole: “Assolutamente, ma anche se lo fa una donna con un uomo…”.

Il web critica l’ex tronista

Sulla questione il web si è diviso. Da una parte c’è che reputa inqualificabili le azioni di Alessandro Basciano, imparagonabili con quanto successo tra Alex Belli e Delia Duran: “Lo schiaffo non si è visto… Alessandro è sotto gli occhi di tutti da settimane e lei continua a giustificarlo…”, ha scritto un utente, criticando anche il comportamento di Sophie Codegoni che continua a difendere il fidanzato. Altri invece chiedono un provvedimento anche per Delia Duran: “Bisognava prendere provvedimenti contro Delia, per lo schiaffo ad Alex, eliminazione immediata, solo con Basciano i provvedimenti?”. Lo schiaffo che Delia avrebbe dato al marito non si è visto, ma nei giorni scorsi la modella si è scagliata contro il marito quando si è inginocchiato ai piedi di Soleil Sorge: “Non toccarla, perché questa roba mi dà fastidio. Non fare così, perché questa roba non mi piace”.

Sophie: “Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l’avesse fatto un uomo ad una donna tragedia perché é una tragedia”

Soleil: “Assolutamente, ma anche se lo fa una donna con un uomo… Concordo” HANNO RAGIONE DA VENDERE! 👏🏻👏🏻#gfvip #solphie #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/PVvuaHnosc — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 18, 2022

