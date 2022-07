Sophie Codegoni disavventura a Formentera/ “Sfogo sul viso”, Basciano con la febbre

Sophie Codegoni: sfogo sul viso a Formentera

Continuano le disavventure in vacanza per Sophie Codegoni. Settimana scorsa l’ex tronista di Uomini e Donne si trovava a Palma di Maiorca insieme al fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto al Grande Fratello Vip. Sull’isola spagnola l’ex gieffina le erano state rubate le scarpe e una t-shirt, lasciate a bordo piscina. Ora i due fidanzati si trovano a Formentera. Nelle ultime ore Sophie ha rivelato, nelle sue Instagram Stories, di essere bloccata a letto con uno sfogo cutaneo al secondo giorno di vacanza: “Giorno due a Formentera, questa è la situazione. Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere”. Sotto le coperte anche il fidanzato Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano con la febbre

Con la barba lunga e gli occhi gonfi, anche Alessandro Basciano è bloccato in camera sotto il piumone con la febbre a 38: “Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid. Forse è stata l’aria condizionata”, ha precisato Sophie Codegoni. “Secondo giorno a Formentera, voto 10”, ha aggiunto con ironia l’ex tronista. Qualche ora dopo però la situazione sembra essere migliorata: Sophie si è ripresa mentre cantava un pezzo di Camp Rock, celebre film Disney con Demi Lovato e i Jonas Brothers, mentre si preparava per la cena. Dopo ha mostrato il suo outifit per la serata e la cena a base di paella che ha condiviso con il fidanzato Alessandro Basciano, che sembra essersi ripreso dopo la febbre.

