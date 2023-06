Sophie Codegoni e Alessandro Basciano “abbiamo trovato l’equilibrio”/ La coppia allontana le voci di crisi

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la loro vita dopo la nascita di Celine

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale Chi, che sembra scacciare le voci di crisi degli ultimi giorni. I due ex gieffini hanno raccontato la vita da neo-genitori dopo la nascita della loro prima figlia, Celine Blue. Il momento è stato indimenticabile per la ragazza, sebbene abbia dovuto fare i conti con un senso di disorientamento e con qualche inevitabile momento no dopo il parto: “Un po’ di confusione, credo, ma niente di serio: ero un po’ disorientata, per un nonnulla andavo in tilt, piangevo“.

Sophie Codegoni "sogno di arrivare ad una conduzione"/ Alessandro Basciano "all'estero suono come dj"

Dopo il Grande Fratello Vip la Codegoni è maturata, è cresciuta, cambiando profondamente il suo carattere: “Sono cambiata tantissimo, dopo il GF mi sono proprio calmata, prima non mi fidavo di nessuno, ero molto fredda, molto schiva, ora sono molto più rilassata, più aperta“. L’ex gieffino conferma e ricorda i loro litigi nella Casa: “Ci scontravamo spesso e volentieri“. Ora, però, hanno trovato un punto d’incontro: “Sophie ha compensato le mie lacune e io le sue, abbiamo trovato l’equilibrio, ogni tanto litighiamo, soprattutto nei periodi di stress“.

Sophie Codegoni e Basciano si sono lasciati?/ Dopo i rumors, parla l'amico Amedeo Venza e fa chiarezza

Sophie Codegoni: “Quando una coppia è vera è giusto scontrarsi“

Anche nel loro privato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano spesso litigano, com’è giusto che sia se è vero amore, sostiene lei: “Noi non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono 2 mila e 500 litigi, momenti in cui non ci capiamo, ma credo sia la norma, quando una coppia è vera, c’è un sentimento, è giusto anche scontrarsi“. La coppia ha decisamente bruciato le tappe e sono ora felici di condividere tutti i bellissimi traguardi raggiunti: “A livello nostro, personale, abbiamo veramente realizzato tutti i nostri sogni, ora dobbiamo ‘lavorare sul lavoro’“.

Sophie Codegoni smette di seguire Basciano sui social/ Crisi in corso o bug di sistema?

Un’intervista intima e sincera, che sembra dunque spazzare via ogni voce di crisi. Nell’ultimo periodo diversi segnali e indizi hanno lasciato intendere una rottura in corso. Ma la verità, stando a queste dichiarazioni rilasciate a Chi, sembra ben altra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA