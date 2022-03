Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio/ Casa e tatuaggio di coppia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: vanno a vivere insieme!

In questa lunga edizione del Grande Fratello Vip sono nate ben tre coppia: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lo scorso giovedì, a un passo dalla finale, Sophie è uscita dal reality e da quel momento non si è più separata dal suo fidanzato. Se Basciano aveva già avuto modo di incontrare la mamma di Sophie, Valeria Pasciuti, nei giorni scorsi la ex tronista di Uomini e Donne è stata accolta dalla famiglia di Alessandro, con una cena. Nonostante Fabrizio Corona, agente di Sophie, non approvi la relazione, i Basciagoni sembrano fare sul serio. Ieri durante la finale del GF Vip, Alfonso Signorini ha rivelato che i due fidanzati hanno già preso casa insieme: “La casa è bellissima, stiamo benissimo. Siamo super contenti”, ha detto Sophie.

Tatuaggio di coppia per i Basciagoni

Ma non è tutto. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno compiuto un altro gesto importante: si sono tatuati le rispettive iniziali sui polsi, come hanno mostrato ieri durante la diretta su Canale 5. AB per lei e SC per lui: “Ci siamo tatuati il nostro amore”, ha detto Basciano mostrando il tatuaggio. “Avete fatto tutto in grande”, ha commentato Signorini. Ieri sera, Alfonso ha voluto riunire intorno a sé le tre coppie Gianmaria-Federica, Alessandro-Sophie, Manuel-Lulù e dedicargli alcune note al pianoforte per celebrare il loro amore: “Voglio celebrare il vostro amore con la musica di Nino Rota che ha immortalato la storia d’amore tra Romeo e Giulietta nel celebre film di Franco Zeffirelli. Per l’emozioni potrei sbagliare qualche nota…”.

