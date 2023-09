Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi?/ Lui le toglie il segui, fan in allarme

Codegoni e Basciano, relazione a rischio? Ecco cosa è successo

Secondo alcuni indizi social, sembra che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano siano in crisi. La coppia è sempre stata un po’ ‘litigarella’, soprattutto al Grande Fratello dove hanno avuto diversi scontri, sempre risolti al meglio. I fan dei ‘Basciagoni’, però, sono molto preoccupati per un gesto del modello che ha messo tutti in allarme.

Basciano avrebbe smesso di seguire Sophie sui social, e questo potrebbe indicare il principio di una rottura oppure semplicemente un gesto impulsivo dettato da un momento di tensione. “Sophie lo segue, almeno x ora. Io ho una mia idea! Il Basci è permaloso avrà a che fare con Paola che x ora nn sono in buona, agisce d’impulso e poi si pente! è risaputo che quando litiga blocca pure sua sorella, comunque nella vita si seguono sicuro. Stiamo a vedere” scrive una fan cercando di ridimensionare la paura collettiva. Sarà davvero così?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il 12 maggio, hanno dato alla luce la loro prima figlia, la piccola Celine. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una bellissima e toccante dedica per i tre mesi della sua bambina: “3 Mesi..3 Mesi di noi..3 Mesi d’amore..3 Mesi di scoperte quotidiane. Se penso al giorno che abbiamo saputo di aspettarti mi si gonfiano gli occhi di lacrime di gioia e di paura” ha esordito.

E ancora: “Mese dopo mese mi chiedevo come sarebbe stata la nostra vita e se fossimo stati all’altezza di crescere una creatura che avrebbe dipeso da noi. I mesi passavano e la voglia di vederti cresceva dentro di me…POI SEI ARRIVATA TU…non esistono parole per esprimere la felicità e l’amore che ho provato; le paure cominciavano a sparire perché i tuoi sguardi, le tue movenze mi rassicurano e mi fortificano giorno dopo giorno. Amore mio speriamo di essere sempre all’altezza e di assicurarti una Vita piena di gioia e di amore perché per noi conta solo questo. Grazie di esistere“.

