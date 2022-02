Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, lite poi passione/ Baci ‘proibiti’ fra i due

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono proprio una vera coppia di fidanzati. I due, sempre più vicini nella casa del Gf Vip 2021, litigano e fanno la pace, alternando momenti di grande passione ad altri di battibecchi. Piccole scaramucce sia chiaro, nulla di così eclatante, anche perchè nella casa o si litiga o ci si diverte, oppure, ci si avvicina. “Noi dovremmo cag*rci tutto il giorno con gli altri – sono le parole del bel tentatore rivolte a Sophie Codegoni – ma anche dedicarci del tempo non sotto le coperte ma anche in modo tranquillo e rilassato”.

Alessandro Basciano sottolinea quindi la voglia di stare ancora più vicino alla sua compagna, per poi aggiungere, in maniera ancora più esplicita: “Ti avevo chiesto cosa preferisci fare. Io non mi vergogno a dirlo, voglio fare tutto con te!”. Le parole non sono però andate a genio alla stessa Sophie Codegoni, che subito dopo aver udito tali frasi, è sbottata dicendo: “Va bene, allora questo rapporto non ti piace e tu ti sei innamorato del nulla cosmico perché io sono una che non prende l’iniziativa e il nostro rapporto è piatto. Davo per scontato che volessi fare insieme a te…”.

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO, PRIMA LA LITE POI LA PASSIONE: “VIENI QUI UN ATTIMO”

I due si sono quindi bruscamente divisi, ognuno ha preso la sua strada visibilmente contrariato della posizione espressa dall’altro, e Alessandro Basciano si è recato in confessionale per confidarsi con il Grande Fratello Vip.

La situazione, come detto in apertura, è comunque rientrata nel giro di poco tempo, visto che appena finito il confessionale, i toni fra i due sono apparsi decisamente ammorbiditi. “Vieni qua un attimo e poi ti lascio!”, le parole di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni, e a quel punto, dopo un breve chiarimento, è scoppiata nuovamente la passione, con i due che hanno dato vita ad una serie di baci focosi che non hanno lasciato spazio a immaginazione.

QUALCUNO FERMI DON BASCIANO PERCHÈ NON CE LA FA PIÙ A RESISTERE 😂♥️ #BASCIAGONI #DONBASCIANO pic.twitter.com/NI1Wsy5NzO — Basciagoni_couplelove (@q4itsmybaby) February 3, 2022





