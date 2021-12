Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nuova coppia?/ Signorini ci spera e “boccia” Gianmaria?

Mentre Gianmaria Antinolfi continua a dimostrare tutto il suo interesse per Sophie Codegoni arrivando perfino a buttarsi in piscina pur di avere un abbraccio ed un bacio, la loro storia prosegue tra alti e bassi. Proprio l’ex tronista, malgrado le avances, continua a professarsi single e rivela di voler uscire dal Grande Fratello Vip da sola, così come da sola è entrata. Ma cosa potrebbe accadere con l’ingresso di Alessandro Basciano tra i nuovi concorrenti? “Chissà come reagirà Sophie stasera quando vedrà uno in particolare – state bene attenti a quello che vi dico – dei tre nuovi ingressi”, si è domandato il conduttore Alfonso Signorini insinuando il dubbio che possa esserci già qualcosa tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Gianmaria Antinolfi piange per Sophie: "La riperderò come faccio di solito!"/ "Mille ansie e mille paure"

Oltre al programma che li ha visti rispettivamente nel ruolo di tronista e corteggiatore, tra i due ufficialmente non ci sarebbe alcuna conoscenza pregressa, ma potremo scoprirlo molto presto, quando l’attuale Vippona avrà modo di salutare il nuovo concorrente. E’ possibile invece che Basciano possa rappresentare un ostacolo alla tanto agognata relazione che Gianmaria vorrebbe instaurare con Sophie Codegoni?

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: bacio hot in piscina/ Passione rovente e...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: ci sarà una nuova ship?

Negli ultimi giorni si è spesso parlato dell’ingresso di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip e dell’ipotesi che il giovane, a quanto pare attualmente single, possa mettere gli occhi sulle donne della Casa, ed in particolare su una tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Jessica Selassié. Alla vigilia del suo ingresso, ed alla luce di ciò che sta accadendo tra Antinolfi e l’ex tronista, la papabile appare essere proprio quest’ultima.

L’intento degli autori del GF Vip è certamente quello di smuovere un po’ le acque all’interno della spiatissima Casa di Cinecittà. In vista delle new entry di stasera, intanto, la pagina Twitter Agent Beast, da sempre informatissima sulle dinamiche del reality e pronta a svelare retroscena e spoiler, nei giorni scorsi aveva lanciato una indiscrezione molto ghiotta, spifferando: “Vi anticipo che per Sophie c’è in cantiere una nuova ship: attenzione ai nuovi ingressi”. Inevitabilmente gli occhi sono tutti puntati proprio su Alessandro Basciano!

Sophie Codegoni "Gianmaria non sei il mio fidanzato…"/ Nuove lite al GF Vip, è crisi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA