Sophie Codegoni e Alessandro Basciano/ Nuova vita con Celine Blue: “Non ci credo”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: a casa con la piccola Celine Blue

Lo scorso 12 maggio Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori: è nata la loro primogenita Celine Blue. Per Basciano si tratta della seconda figlia: l’ex gieffino è papà di Nicolò, nato da una precedente relazione. “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue”, hanno scritto sui social annunciando la nascita della bambina.

Sophie, 22 anni, e Alessandro, 33 anni, si sono conosciuti e innamorati dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 e non si sono più lasciati e presto si sposeranno: indimenticabile la proposta di matrimonio di Basciano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Il settimanale Chi ha immortalato i genitori fuori dall’ospedale Santa Caterina, pronti a tornare a casa con la loro bambina: look total pink per l’ex tronista di Uomini e Donne che dà un tenero baco al compagno prima di salire in auto.

Sophie Codegoni: prima festa della mamma

Sophie Codegoni è tornata a casa in tempo per festeggiare la sua prima festa della mamma. Per l’occasione la casa dei Basciagoni si è colorata di rosa: fiori, palloncini, torte, tutto curato nel minimo dettaglio dalla party planner Martina di Tommaso e dalla event planner Jolanta Mila, con la collaborazione di una balloon artist. “Ti guardo e ancora non ci credo… sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. In queste poche ore mi hai fatto vivere così tante emozioni che non sono in grado di spiegare a parole, posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente. Auguri alle mamme”, è il pensiero dedicato alla piccola Celine che Sophie ha scritto su Instagram nel giorno della festa della mamma.

