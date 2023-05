Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Pochi giorni e…”/ La dedica che commuove

Grande fratello vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori vip

Il mese di maggio prevede il primo fiocco rosa di casa Grande Fratello vip, per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo aver appassionato i rispettivi fandom e i telespettatori in generale, avviando la loro lovestory tra le mura del reality show, a cui prendevano parte come concorrenti e dove si conoscevano per la prima volta, il Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano bruciano le tappe verso l’upgrade di giovani genitori vip.

Dopo la fine del GFvip 6, i Basciagoni (crasi con cui i fan nel web definiscono la coppia di beniamini ex GFvip 6) si dimostrano ancora innamoratissimi, segno che anche ai reality show possano nascere dei veri amori, ben al di là delle dinamiche di gioco che si creano per effetto del peso della visibilità dell’essere in TV, in presenza di telecamere e microfoni, e in pasto alla curiosità dell’occhio pubblico.

Il messaggio dei futuri genitori GFVIP, alla primogenita, é social

E, intanto, nell’attesa della preannunciata nascita della loro primogenita, di cui i due ex GFVIP6 davano di recente notizia online, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano commuovono gli utenti, comuni e vip, attivi via Instagram. L’occasione é la pubblicazione di una lettera che, in comune condivisione su Instagram, Sophie e Alessandro destinano alla figlia che verrà alla nascita portandoli all’upgrade di coppia di giovani genitori vip. La nascitura ha già un nome, che tra le innumerevoli reaction social alla lettera dei Basciagoni, appassiona il popolo del web: si parla di Céline.”Pochi giorni e finalmente sarai tra le nostre braccia…mamma e papà non stanno più nella pelle!!!”, scrivono ad account social unificati i Basciagoni, a Céline. Un post dal messaggio sintetico, ma intriso di dolcezza, nutrita dagli ex GFVIP 6 all’idea di vedersi presto genitori della loro figlia primogenita. “La gravidanza ti ha resa ancora più bella”, si legge, poi, tra i commenti social più aggreganti del popolo della rete.

La preannuncia nascita di Céline segna il primo traguardo di maternità per Sophie, mentre Alessandro é prossimo ad una nuova esperienza di paternità dopo il figlio Nicolò avuto da una precedente relazione con Clementina Deriu.











