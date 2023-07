Sophie Codegoni e Alessandro Basciano salta il matrimonio/ Cos’è successo?

Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si lasciano?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono protagonisti di una crisi tra loro, dopo l’idillio d’amore avviato nella Casa del Grande Fratello vip 6? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo, dal momento che una fonte insider vicina alla coppia vip, e in confidenza con Nuovo TV, fa sapere che le nozze tra gli ex Grande Fratello vip 6 non si terranno, “mai!”.

Eppure, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, tenutosi il 7 settembre 2022 scorso Alessandro Basciano sorprendeva l’occhio pubblico porgendo alla amata Sophie Codegoni un anello di fidanzamento, chinandosi in ginocchio, per poi chiedere alla bionda dagli occhi di ghiaccio di giurarsi fedeltà in una promessa d’amore in mondo-vvisione.

Con la nascita datata maggio 2023, quella della primogenita figlia della coppia nata nel reality show dei vip all’edizione Grande fratello vip 6, poi, la voce delle nozze per i due giovani si faceva sempre più lincessante, soprattutto per le speranze dei fedeli fandom dei diretti interessati “promessi sposi”. Ma qualcosa impedirebbe il matrimonio vip tanto desiderato.

L’indiscrezione sulle nozze mancate dei Basciagoni

O almeno questa é l’ipotesi che si solleva alla luce di una voce lanciata nel numero in edicola a luglio 2023 del magazine di Riccardo Signoretti: “Vedrete, non si sposeranno mai”, chiosa la fonte del pettegolezzo in anonimato. Ma cosa potrebbe frenare i Basciagoni dal voler realizzare il sogno maturato dai rispettivi fan, di vederli al grande passo sull’altare?

L’interrogativo nasce spontaneo, unitamente al sospetto maturato negli utenti attivi via social di una crisi d’amore tra i fidanzati conosciutisi al Grande Fratello vip 6. In barba al sospetta crisi d’amour, tuttavia, i Basciagoni potrebbero anche maturare una concezione diversa rispetto al sentimento che li vincola. Ossia quella che non vedrebbe il sentimento alla base della famiglia coniugarsi necessariamente con le nozze, come consacrazione dell’amore su cui si formano i Basciagoni, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, insieme alla figlia Céline.

