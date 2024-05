Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati di nuovo?/ Silenzio rotto sui social: svelata verità

È crisi tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano? Litigi a causa della famiglia di lui

Sono di nuovo al centro del gossip ed adesso si mormora che Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano si sono lasciati di nuovo? A lanciare lo scoop è L’Investigatore Social Alessandro Rosica. L’esperto di gossip sulla sua pagina Instagram ufficiale ha unito una serie di indizi che dimostrerebbero che la coppia nata al Grande Fratello Vip è di nuovo in crisi. Nei giorni scorsi c’è stato il compleanno della loro figlia, Celine Blue. La piccola ha compiuto un anno ed i genitori le hanno organizzato una grande festa.

La festa è stata condivisa sui social con foto e scatti. Alla festa di compleanno, però, mancava Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano. La giovane si è sfogata sempre attraverso i social rivelando di non essere stata invitata alla festa e c’è di più ha aggiunto che da tempo non riesce a vedere la nipotina. Pare che queste dichiarazioni abbiano ferito Sophie e incrinato il rapporto con Alessandro. Insomma, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano si sarebbero lasciati perché delle liti e degli scontri si è perso il conto. “Ci sono troppe cose che non vanno. Soprattutto le famiglie sono totalmente contro a questa storia. Sono prima di tutto genitori e a volte ci ricascano ma alla fine litigano.”

Dopo le voci della presunta crisi tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. I due hanno deciso di rompere il silenzio sui social a modo loro. Per smentire le voci hanno postato delle foto su Instagram della loro cena insieme alla figlia Celine Blue. In questo modo hanno anche smentito i gossip sul fatto che non si seguono sui social, non si scambiano like o commenti.

L’amore tra Sophie ed Alessandro è nato all’interno della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, mentre alcuni fan del reality sin da subito si sono appassionati alla loro relazione altri si sono sempre concentrati sui modi e i comportamenti discutibili del dj. Ad ottobre poi la loro storia è esplosa. L’ex volto di Avanti un altro ha rilasciato un’intervista fiume a Verissimo in cui non solo lo accusava di averla tradita ma anche di averle messo le mani addosso. Alessandro si è sempre difeso e discolpato. Dopo la bufera, però, tra i due sembra essere tornato il sereno. Sono stati paparazzati insieme spesso e sembra che vogliono riprovarci per il bene della figlia.

