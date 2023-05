Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori/ È nata Céline Blue

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano genitori: benvenuta Céline Blue

Alla fine il giorno più atteso è finalmente arrivato: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori. Il post più importante, quello che i fan dei ‘Basciagoni’ attendevano da giorni, è arrivato pochi istanti fa sul profilo Instagram dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Un tenero scatto in bianco e nero dei due neo-genitori assieme al bebè, e una dolcissima didascalia: “12/05/2023. Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue“.

Sophie Codegoni in ospedale: "Sta per partorire"/ Alessandro Basciano in attesa "con tutti i familiari"

La realizzazione di un sogno per l’ex tronista di Uomini e donne, che ha esaudito il desiderio di diventare mamma. La coppia è al settimo cielo e sono tantissimi i like e i commenti di felicitazione condivisi sotto il post social. Tra questi anche quelli di alcuni ex coinquilini del Grande Fratello Vip, da Manila Nazzaro a Jessica Selassié, sino a Giacomo Urtis e all’opinionista di quell’edizione, Adriana Volpe.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: "Pochi giorni e..."/ La dedica che commuove

Dal Grande Fratello Vip al primo bebè: le tappe d’amore dei ‘Basciagoni’

Il futuro splende ed è più roseo che mai per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia nel giro di un anno ha significativamente stravolto il corso della propria vita, tutto merito della loro conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno preso parte alla stessa edizione, dove si sono conosciuti ed innamorati, per poi proseguire la propria storia d’amore anche alla fine della trasmissione, lontani dalle telecamere.

Da quel momento in poi i ‘Basciagoni’, così come sono stati affettuosamente rinominati dai fan, hanno decisamente bruciato le tappe. Lo scorso settembre è arrivata un’inaspettata proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Oggi, invece, la nascita del primo frutto del loro amore, che tanto hanno desiderato e che è solo il primo passo per un futuro insieme, carico di affetto e di amore.

Sophie Codegoni, frecciatina a Natalia Paragoni?/ "Giuro che non sono baffi ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)













© RIPRODUZIONE RISERVATA