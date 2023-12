Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati di nuovo insieme?/ I rumors continuano e lei fa una scelta

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono ritornati insieme? Il gossip impazza e lei fa una scelta

Da giorni non si parla d’altro che del possibile ritorno di fiamma tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Nelle ultime ore, infatti, i due ex gieffini sono stati paparazzati insieme come riportano alcuni siti, tra cui Leggo ed il FattoQuotidiano Magazine, alcuni fotografi hanno paparazzato il dj entrare la sera ed uscire la mattina successiva dalla casa dell’ex Bonas di Avanti un altro mentre altri li hanno immortalati mentre parlavano amabilmente. I due sono genitori di una bimba di pochi mesi, Celine Blue, quindi è possibile che il riavvicinamento, che ormai è certo, non sia un ritorno di fiamma ma un modo per stare accanto alla figlia.

Nel frattempo, mentre il gossip impazza Sophie Codegoni si è tolta dai social, ha fatto una scelta importante forse anche per frenare le continue voci ed i pettegolezzi. Adesso è ritornata e con alcune Instagram stories ha spiegato perché si era distaccata dai social: “Sono sparita perché sono stati dei giorni un po’ particolari, diciamo così dai. Dovevo partire ma alla fine non sono neanche partita, mi sono presa un po’ di “stop dai social” che male non fa mai. Io e Celine adesso ci siamo appena svegliate, siamo un po’ esaurite ancora” Ha parlato della figlia ma non ha menzionato Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: dallo scambio di accuse reciproche al ritorno di fiamma?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti ed innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Una volta usciti hanno subito bruciato le tappe, sono andati a convivere e sono diventati genitori della figlia Celine Blue. Il loro amore sembrava proseguire a gonfie vele fino a quando Sophie Codegoni, in un’intervista esclusiva a Verissimo, aveva annunciato la rottura. E da allora entrambi si sono lanciati accuse ed attacchi reciprochi. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva accusato l’ex compagno di averla tradita e soprattutto di aver avuto nei suoi confronti degli atteggiamenti non corretti ed educati.

Sia Sophie Codegoni che Alessandro Basciano sono stati spesso ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la fine della loro relazione. La ragazza ha parlato di tradimenti ed atteggiamenti violenti mentre il dj ha replicato definendo l’ex plagiata dalla madre e da altre persone che le gravitano attorno. Basciano, inoltre, lamentava il fatto che la modella non le facesse vedere la figlia Celine Blue. Adesso, invece, indipendentemente dal fatto che si siano rimessi insieme, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembrano aver trovato un loro equilibrio per il bene soprattutto della piccola.











