Sophie Codegoni e Basciano, matrimonio in vista?/ Lui: “Vorrei una famiglia ma ora…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, matrimonio vicino?

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni dopo il Grande Fratello Vip. I due vivono insieme e hanno tanti progetti anche lavorativi, come confermato nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage. “Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. – ha esordito Sophie nel corso dell’intervista di coppia parlando di progetti futuri – Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi.”

Al momento, dunque, non è nei loro pensieri il matrimonio: “Il pensiero di avere una famiglia c’è, ma diamo priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane.” ha chiarito Alessandro.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, i progetti dopo il Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni ha però ammesso che qualcosa che aspetta c’è: “Sto aspettando l’anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento.” “L’anello arriverà sicuramente, però tutto quello che ti ho promesso dentro la casa è stato mantenuto…” ha replicato Basciano. La coppia si è poi espressa anche sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè; in particolare Alessandro ha raccontato: “L’ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata. Eravamo a cena, ma non ci immaginavamo una cosa del genere perché comunque stavano insieme. Parliamo di circa 4 giorni che uscisse la notizia. Io ho sentito Manu per il suo compleanno e mi ha detto che me ne avrebbe parlato meglio di persona.”

