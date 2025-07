Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, altro scontro in tribunale: pesante multa per l'ex gieffina

Tensione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i due sono arrivati a un ennesimo pesante scontro. Nelle ultime ore la modella e l’ex fidanzato sono finiti in tribunale per la pendenza riguardante la figlia Celine Blue. L’udienza andata in scena nelle scorse ore ha visto inflitta una multa all’ex gieffina, che non ha ottenuta il super affidamento esclusivo della bimba. Non sarà dunque uno solo dei genitori a decidere sulla figlia, ma in attesa della sentenza finale l’affido di Celine resterà comunque a Sophie Codegoni.

Dopo la discussione dell’udienza, Alessandro Basciano è intervenuto in un lungo sfogo via Instagram, tuonando contro la decisione: “Sembrava una partita di calcetto, si son presentate in 7 contro 1 (Scorrette come sempre) Ma…La giustizia, l’abilità, la forza e la verità con i suoi lunghi tempi piano piano sta facendo il proprio corso” le parole del deejay ed ex concorrente del Grande Fratello che è esploso in un post rabbioso via social.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, la battaglia continua

L’aria resta comunque pesante tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che dovrà pagare 2800 euro dopo aver violato sette norme differenti. Soldi che sono stati versati sul conto della figlia e che ovviamente non sono finiti tra le mani del deejay. Qualche mese fa la madre di Celine ed ex concorrente del Grande Fratello, aveva commentato la sua decisione di denunciare l’ex fidanzato, una scelta molto sofferta ma che alla fine si è rivelata decisiva:

“Tante volte ho pensato: ma chi me l’ha fatto fare di denunciare? È tostissimo. So di aver fatto la cosa giusta, ma sto vivendo un inferno” ha raccontato l’influencer ammettendo le difficoltà incontrate e anche le tante critiche ricevute da parte degli haters sui social. Un momento che resta dunque complesso per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, con un rapporto sempre più ai minimi termini e che vede purtroppo la piccola Celine come vittima.

