Sophie Codegoni e Basciano sono tornati insieme?/ “Avvistati in un locale e…”: la segnalazione

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme dopo la tormentata rottura? Gli indizi

Lo scorso ottobre Sophie Codegoni annunciava la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, papà di sua figlia Celine. “Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. – scriveva l’ex tronista di Uomini e Donne – Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

Sophie Codegoni 'insieme' ad Alessandro Basciano/ Reazione dell'ex accende il gossip: ritorno di fiamma?

La loro è stata infatti una rottura molto turbolenta, che ha visto i due in un botta e risposta in onda a Verissimo fatto di accuse pesanti, lacrime e recriminazioni. Sophie ha infatti accusato Alessandro, tra le varie cose, di averla tradita, accuse del tutto respinte poi dall’ex gieffino. Ma, a distanza di alcuni mesi, come sono i loro rapporti?

Alessandro Basciano difende Antonino Spinalbese/ "Ti sono vicino. Non vi è peggior cattiveria..."

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avvistati insieme in un locale: la segnalazione

Da qualche settimana sui social si susseguono indizi di un possibile riavvicinamento tra i due ex. Un indizio determinante sarebbe arrivato proprio nelle ultima ore, attraverso la segnalazione di un utente all’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha infatti condiviso il messaggio dell’utente, che svela di aver beccato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme.

“Ciao Deia, volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni… – si legge nel messaggio – ma io mi chiedo, dal momento che sono tronati insieme perché non lo dicono, invece di fare finta di niente? Ma così prendono in giro i follower“. Molti utenti che seguono la coppia dagli inizi al Grande Fratello si pongono infatti la stessa domanda, trovando quasi scorretto che i due si nascondano sui social quando fuori sono stati avvistati in più di un’occasione.

Sophie Codegoni, incidente durante la festa di compleanno a sorpresa/ I capelli prendono fuoco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA