Sophie Codegoni e Fabrizio Corona/ Perché è finita, lui dietro presunto ‘copione’?

Seppur in maniera ‘forzata’, negli ultimi giorni Sophie Codegoni ha vuotato il sacco ed ammesso la passata liaison con Fabrizio Corona. Una storia nata e conclusa ben prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip ma venuta a galla solo adesso, ad un passo dalla finale, dopo una paparazzata risalente allo scorso giugno e ad una intervista rilasciata dall’ex re dei paparazzi sull’ultimo numero del settimanale Chi. Soleil Sorge ha ammesso di non essere affatto sorpresa dalla rivelazione, di cui era già a conoscenza essendo stata “testimone” di una cena insieme alla coppia.

Tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Corona ha sostenuto con fermezza che Sophie sarebbe ancora innamorata di lui e che la loro relazione non sarebbe assolutamente paragonabile a quella che la Vippona ha intrapreso con l’ex gieffino Alessandro Basciano. “Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”, ha svelato Fabrizio che, al tempo stesso, si è dichiarato l’unico in grado di conoscere davvero la giovane ex tronista e ciò che realmente vuole.

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona: il flirt e la presunta fine della storia

Nel dare una data alle foto di Sophie Codegoni e Fabrizio Corona fine sul noto giornale di gossip, la stessa gieffina aveva indicato il mese di giugno 2021. Più precisamente, la loro relazione venne allo scoperto il 19 giugno scorso, quando alcuni poliziotti furono chiamati dai vicini di casa di Corona per schiamazzi. Fabrizio era in casa con amici e con lui c’era anche la Codegoni che, come emerse da alcune Instagram Stories, definì in quella occasione “la mia fidanzata, la mia convivente”. Il loro legame finì sotto i riflettori del gossip ma la loro relazione durò come un fuoco di paglia, appena un paio di mesi.

Tuttavia, secondo Corona, se per lui sarebbe del tutto archiviata, Sophie sarebbe ancora innamorata di lui. Ma perché si sono lasciati? L’imprenditore ha svelato di non averle mai detto “ti amo” per non illuderla ed ha raccontato di essere stato lui a prendere le distanze prima dell’inizio del reality. Il motivo? “Non volevo avere legami e lei questa cosa non l’ha superata”.

Corona dietro i presunti ‘teatrini’ al GF Vip?

Nel parlare di Sophie Codegoni, Fabrizio Corona ha usato parole di grande stima, descrivendola “sicura, sveglia e aperta”, nonostante i suoi 20 anni. A detta dell’imprenditore, la partecipazione di Sophie al Grande Fratello Vip era mirata a lanciare la sua carriera, ma adesso teme che la relazione con Alessandro Basciano possa rappresentare un ostacolo: “Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”.

Nel corso della permanenza nella spiatissima Casa di Sophie Codegoni, il nome di Fabrizio Corona è spesso stato tirato in ballo come presunto “burattinaio” di alcune situazioni e dinamiche, sebbene il suo nome non sia mai trapelato in modo esplicito. In diverse occasione si è parlato di un vero e proprio “copione” precedentemente scritto dall’uomo. Già lo scorso dicembre, parlando con Basciano, Sophie aveva svelato: “Te lo giuro su mia madre, mi aveva detto a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo”. Davvero Fabrizio aveva “previsto” tutto, o si è trattato solo di un caso?

